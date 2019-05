Honor 20 Pro, ottima qualità fotografica

Luca Colantuoni,

Honor 20 Pro è il nuovo top di gamma che il produttore cinese ha presentato il 21 maggio durante un evento organizzato a Londra. Gli esperti francesi dei DxOMark Image Labs hanno sottoposto la Quad Camera posteriore ad una serie di test approfonditi, al termine dei quali è stato attribuito allo smartphone un punteggio molto elevato. Honor 20 Pro è entrato quindi nella top 3 accanto al OnePlus 7 Pro.

Honor ha posizionato il modulo fotografico in verticale nell’angolo superiore sinistro. La fotocamera principale ha un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel di tipo Quad Bayer. Ciò significa che gli scatti hanno una risoluzione di 12 megapixel, in quanto l’output viene ottenuto combinando quattro pixel adiacenti in uno per migliorare la qualità in condizioni di scarsa illuminazione. L’obiettivo ha un’apertura f/1.4 e la stabilizzazione ottica. È presente inoltre una fotocamera con sensore da 8 megapixel, abbinato ad un teleobiettivo con zoom ottico 3x.

Le altre due, un grandangolo da 16 megapixel e una macro camera da 2 megapixel, non rientrano nel protocollo del test. Honor 20 Pro supporta l’autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e la registrazione video a risoluzione 4K e 30 fps. Tutti i calcoli sono ovviamente eseguiti dal processore octa core Kirin 980 con Dual NPU (Neural Processing Unit) integrata. Il punteggio totale di 111 colloca lo smartphone al secondo posto dell’attuale graduatoria, accanto al OnePlus 7 Pro e ad un solo punto di distanza dai leader (Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10 5G).

Alla parte fotografica è stato attribuito un punteggio di 117, grazie all’ampio range dinamico, al basso rumore, all’elevato valore dell’esposizione, alla velocità dell’autofocus e alla qualità delle foto scattate con lo zoom. Ottimo anche il punteggio per la sezione video (97), merito della fedeltà cromatica in varie condizioni di luce e della stabilizzazione ottica.

Honor 20 Pro doveva essere disponibile ad un prezzo di 599,90 euro, ma è sparito dal sito italiano. Il motivo è probabilmente correlato alla licenza Android. Non è chiaro quando arriverà sul mercato.