MacBook Pro da 16 pollici: OLED da Samsung?

Marco Grigis,

Giungono nuove informazioni sul MacBook Pro da 16 pollici, un laptop che Apple potrebbe lanciare sul mercato entro la fine del 2019. Il device nasce come alternativa ai nostalgici del vecchio laptop da 17 pollici, resuscitandolo in una chiave decisamente più moderna. Secondo quanto riferito da alcune fonti coreane, Apple starebbe lavorando con Samsung per la fornitura di display OLED.

La notizia è decisamente importante, poiché Apple ha sempre scelto soluzioni LCD per i display dei propri desktop e laptop, anche quelli con pannelli di tipo Retina. Stando a quanto riportato da The Elec, così come spiega MacRumors, il gruppo di Cupertino starebbe pensando a dei pannelli OLED forniti da Samsung per il suo MacBook Pro da 16.5 pollici.

Il laptop potrebbe caratterizzarsi per un “design completamente rinnovato”, sebbene non siano emerse altre indiscrezioni sul prodotto. Non è nemmeno nota la data di lancio: diversi analisti scommettono sulla fine del 2019, ma Ming-Chi Kuo – uno degli esperti più affidabili sul conto della mela morsicata – suggerisce invece altre tempistiche. Più che sugli OLED, infatti, Apple potrebbe aver deciso di concentrarsi sulle tecnologie mini-LED, da rendere disponibili agli utenti entro il 2021 nelle configurazioni da 15 e 17 pollici.

Difficile è invece un anteprima all’ormai imminente WWDC 2019, poiché il laptop pare non sia ancora in fase di produzione. Non mancheranno, tuttavia, le sorprese hardware nel corso della conferenza di San Jose dedicata agli sviluppatori: la società di Apple Park potrebbe infatti approfittarne per mostrare al pubblico i primi esemplari del nuovo Mac Pro modulare, promesso ormai da diversi mesi dal gruppo californiano. Naturalmente, dalle parti di Cupertino non giunge alcuna conferma sui piani dell’azienda, di conseguenza bisognerà attendere ulteriori indiscrezioni o altri leak per comprendere il destino del nuovo MacBook Pro da 16 pollici.