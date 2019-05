Filippo Vendrame,

Iliad starebbe preparando una sorpresa per il suo primo compleanno. Molto si chiedevano se l’operatore francese avesse deciso di fare qualcosa di speciale per questa ricorrenza e, adesso, pare che si stia preparando ad annunciare qualcosa di grosso. Difficile immaginare di cosa si tratti. Tuttavia, si può pensare che l’operatore possa lanciare qualche tariffa speciale valida solamente per pochi fortunati o per poche ore. Un qualcosa di simile fatto ad aprile quando l’operatore lanciò un’offerta flash valevole per pochi giorni.

Iliad ha condiviso sui social un messaggio che invita a seguirlo nel corso della giornata di domani, 29 maggio, ricorrenza del suo primo compleanno. Non rimane, quindi, che attendere ancora poche ore per capire cosa l’operatore francese ha in serbo per i suoi sempre più numerosi clienti. L’operatore francese in questo anno ha saputo rivoluzionare il mercato della telefonia mobile in Italia grazie alle sue tariffe ricche di contenuti ma proposte a prezzi interessanti. Offerte che poggiano tutte sulla trasparenza vista l’assenza di costi nascosti e la garanzia che le tariffe non saranno mai rimodulate.

Iliad ha spinto gli altri competitors a proporre tariffe migliorative rispetto al passato, soprattutto caratterizzate da un maggiore quantitativo di traffico dati. Se prima dell’arrivo di Iliad era raro trovare offerte con più di 4-5 GB di Internet, adesso è abbastanza comune trovare proposte con 50 GB di traffico. Inoltre, a causa dell’arrivo dei francesi, sia Vodafone che TIM corsero ai ripari con Kena Mobile e Ho. Mobile per occupare le stesse fasce di mercato in cui si sarebbe inserito Iliad.

A distanza di un anno, l’effetto Iliad è ancora percepibile e adesso l’operatore francese sembra voler puntare a proporre qualcosa di nuovo. Domani ne sapremo molto di più.