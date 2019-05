Motorola Moto Z4 in vendita su Amazon per errore?

Luca Colantuoni,

Le indiscrezioni più recenti sul nuovo smartphone erano trapelate all’inizio di maggio. Il Moto Z4 è apparso per qualche ora su Amazon USA, ma successivamente la pagina è stata rimossa da Motorola. Le specifiche confermano tuttavia i leak, quindi si tratta di un modello di fascia media che dovrebbe prendere il posto del Moto Z3 Play.

Il Moto Z4 ha un telaio in alluminio serie 6000 e uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Nella parte superiore è presente un piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 25 megapixel. Stranamente Motorola ha scelto una singola fotocamera posteriore, ma il sensore ha una risoluzione di 48 megapixel (come nel One Vision) e supporta la tecnologia Quad Pixel, grazie alla quale si ottengono scatti da 12 megapixel più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 675, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Sono anche presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali in-display. La batteria da 3.600 mAh supporta la ricarica rapida TurboPower (15 Watt).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione quasi stock (Motorola apporta poche modifiche all’interfaccia). Il prezzo del Moto Z4 è 499,99 dollari. Su Amazon si potevano acquistare una versione esclusiva con varie app preinstallate, tra cui Alexa, e una versione con il Moto 360 Camera Mod incluso. Entrambe però sono state rimosse. Non è noto quando avverrà l’annuncio ufficiale da parte di Motorola.