Amazon presenta Echo Show 5

Filippo Vendrame,

Amazon amplia la sua famiglia di dispositivi Echo con Alexa con il nuovo Echo Show 5. Caratterizzato da un design compatto, integra un mini display da 5,5 pollici, ideale per guardare i video musicali. Grazie all’audio potente, questo dispositivo è perfetto pure per ascoltare la musica da Amazon Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali.

Grazie al display, Amazon Echo Show 5 permette di guardare le proprie trasmissioni preferite da Prime Video, oppure le notizie da Sky TG24, ANSA, Gazzetta dello Sport e altro ancora. In futuro, arriverà anche l’integrazione con wikiHow che permetterà alle persone di poter accedere a video “Come fare” utilizzando la voce. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è chiedere istruzioni su come fare una certa operazione come costruire un aeroplanino di carta o come tagliare un’ananas.

Echo Show 5 dispone anche di una videocamera che si potrà sfruttare per rimanere in contato con i famigliari effettuando videochiamate senza dover usare le mani con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype. Grazie alla funzione Drop-in le persone potranno utilizzare più Echo Show 5 presenti in casa per comunicare tra loro. E per la privacy, Echo Show 5 dispone di un copri telecamera integrato.

Echo Show 5 offre anche nuovi modi per gestire le funzioni smart della casa. Oltre ai comandi vocali, gli utenti potranno usare il display per gestire le impostazioni dei dispositivi domotici connessi. Echo Show 5 offre anche la funzionalità di comunicazione bidirezionale se collegato ai videocitofoni Ring.

Echo Show 5 permette anche di personalizzare le proprie Routine mattutine e serali con Alexa. Per rilassarsi, è possibile impostare una Routine notturna che spenga la luce della camera da letto e inizi a riprodurre suoni per dormire da Amazon Music. Quando la sveglia suona alla mattina, è possibile alzarsi con Alexa Sunrise: lo schermo sui dispositivi Echo Show si illuminerà naturalmente e mostrerà una simulazione d’alba prima che l’allarme della sveglia si spenga.

Gli utenti potranno personalizzare lo schermo di Echo Show 5 con diversi quadranti. È possibile pure riprodurre una presentazione in sequenza delle proprie foto, vedere un album specifico o impostare le immagini a rotazione sullo sfondo.

Inoltre, grazie alle Skill per i dispositivi Echo Show, gli utenti potranno personalizzare la loro esperienza d’uso con altre funzionalità. Sempre in ottica privacy, Amazon sta inoltre introducendo un nuovo e ancora più semplice modo per eliminare le registrazioni vocali su tutti i dispositivi con integrazione Alexa: basterà solo chiedere.

Echo Show 5 è disponibile in due colori, nero antracite e sabbia a 89,99 euro. È possibile anche acquistare un supporto magnetico che consente di inclinare il dispositivo per regolare il campo visivo della telecamera a soli 19,99 euro.

In preordine da oggi con disponibilità dal prossimo mese.