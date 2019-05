Buon compleanno Iliad, grande festa negli store

Filippo Vendrame,

Iliad compie oggi un anno. In soli 12 mesi, l’operatore francese ha centrato l’obiettivo di rivoluzionare il mercato della telefonia mobile in Italia. Oltre 3,3 milioni di utenti hanno già abbracciato questa rivoluzione. Numeri importanti a cui si sommano i 12 uffici aperti in tutta Italia oltre ai 200 punti vendita sul territorio nazionale tra Iliad Store e Corner con le Simbox, i noti distributori di SIM Iliad che permettono di sottoscrivere un’offerta in pochi minuti senza dover perdere tempo in lunghe code nei negozi.

Un successo possibile grazie al successo della sfida lanciata un anno fa di andare contro lo status quo, proponendo offerte tariffarie chiare e trasparenti con contenuti ricchi e con prezzi appetibili, con la garanzia che non ci saranno mai rimodulazioni. La sfida di Iliad ovviamente è ancora solamente all’inizio e l’operatore ha molti altri ambiziosi traguardi da raggiungere, mantenendo fede sempre alla sua promessa iniziale di voler continuare a innovare rimanendo sempre vicino alle persone.

Uno degli obiettivi più ambiziosi che Iliad si è dato è quello di proporre entro il 2024 la sua prima offerta convergente, data la grande richiesta da parte degli utenti e la volontà di innovare anche in questo segmento.

Intanto, l’operatore ha deciso di festeggiare alla grande il suo primo compleanno. Iliad spegne la sua prima candelina festeggiando con gli utenti presso gli Iliad Store. Giacomo Hawkman, celebre e divertente youtuber, coinvolgerà utenti e passanti presso lo store di Napoli oggi alle 17.30; presso lo store di Roma, il primo giugno alle ore 17.00; presso lo store di Milano, il 3 giugno alle ore 17.30.

Chi si aspettava il lancio di qualche offerta speciale per questa ricorrenza, probabilmente è rimasto deluso ma Iliad ha approfittato del suo primo compleanno per ribadire i suoi propositi e per sottolineare che intende essere protagonista in Italia anche per il futuro.