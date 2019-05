Satya Nadella, Microsoft con le aziende italiane

Filippo Vendrame,

Satya Nadella, CEO di Microsoft, è sbarcato in Italia e si è recato all’Università Bocconi dove si è tenuto il Microsoft Innovation Summit per celebrare le aziende italiane che stanno guidando il cambiamento nell’era della Tech Intensity, facendo leva sulle nuove tecnologie e investendo sulle competenze digitali.

Il digitale sta rivoluzionando il modo in cui viviamo e lavoriamo e impattando ogni aspetto dell’economia e della società, anche in Italia, ove stiamo collaborando con importanti organizzazioni per aiutarle a crescere in questo momento di grande innovazione tecnologica. Ci impegniamo affinché tutti, nessuno escluso, possano beneficiare delle opportunità della tecnologia. È questo il motivo per cui investiamo in programmi come Ambizione Italia, per offrire adeguate competenze digitali ai professionisti di oggi e alle generazioni future.

Trasformazione digitale

Tra i progetti più importanti di trasformazione digitale c’è quello di Poste Italiane che punta all’obiettivo di migliorare produttività e collaborazione, contribuendo al rinnovamento della rete degli uffici postali e dell’ecosistema dei servizi per cittadini, aziende e PA. Fattore strategico in questo percorso è la valorizzazione dei talenti, che coinvolgerà i circa 134 mila dipendenti di Poste, dal management, agli impiegati, ai commerciali, ai postini, e grazie a Microsoft 365 e Dynamics 365 sarà possibile inaugurare un modo di lavorare più creativo, coordinato, sicuro ed efficiente, anche in una logica di smartworking.

Al Microsoft Innovation Summit, è stata annunciata una partnership tra Microsoft e Snam, principale utility del gas in Europa, che collaboreranno su alcuni driver di innovazione e trasformazione digitale, tra cui Cloud, Artificial Intelligence e nuovi paradigmi di Internet of Things per le reti energetiche. Le due aziende lavoreranno insieme per progettare soluzioni intelligenti di nuova generazione nel campo del trasporto del gas, con potenziali risvolti positivi per le comunità locali nell’ambito della sostenibilità, dell’economia circolare e della sicurezza. Leve strategiche in questo senso saranno la piattaforma Azure, le funzionalità di Analisi e Intelligenza Artificiale e il visore olografico HoloLens. La trasformazione digitale è uno dei cardini del progetto Snamtec, promosso dall’utility per accelerare l’innovazione e porre le basi per l’azienda energetica del futuro, con un investimento totale di 850 milioni di euro entro il 2022.

Si è parlato anche del caso di illimity che, facendo leva su Microsoft Azure, si è affermata quale prima banca cloud native italiana. La startup bancaria di nuovo paradigma specializzata nel credito alle PMI e nel Direct Banking per famiglie e imprese, ha potuto rapidamente creare un’infrastruttura IT efficace e scalabile basata sul Cloud, in grado di supportare la fase di avvio dell’attività e la loro rapida espansione, anche grazie alla possibilità di sfruttare tecnologie integrate, come analisi dei dati, intelligenza artificiale e machine learning.

Non meno significativa la collaborazione con TIM che ha scelto la piattaforma cloud di Microsoft per rendere più diretta l’interazione con la clientela e migliorare la personalizzazione dell’offerta. Il nuovo assistente digitale Angie si avvale della potenza computazionale del cloud e dei servizi cognitivi di Azure per permettere ai clienti di interagire con TIM in un dialogo in tempo reale, per un supporto tecnico più semplice e immediato. In futuro TIM punta a rendere ancora più naturale la relazione con il chatbot attraverso strumenti di miglioramento continuo dei dialoghi e della User Experience, che si amplierà nel tempo su altri media in aggiunta alla chat attuale. Il progetto si inserisce nell’ambito del più ampio piano di trasformazione digitale di TIM, che fa leva sulle tecnologie di Intelligenza Artificiale e Analisi di Microsoft per lo sviluppo di strumenti innovativi, con l’obiettivo di personalizzare prodotti e servizi, favorendo un nuovo rapporto con il cliente e, al contempo, rendendo più efficienti i processi interni.

Si parlato anche della collaborazione con Natuzzi Italia e del progetto degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri basato sull’applicazione Reply X-RAIS.

Ambizione Italia

A otto mesi dall’avvio di Ambizione Italia, progetto di formazione, aggiornamento e riqualificazione di giovani, NEET e professionisti in chiave digitale, sono oltre 120.000 le persone formate attraverso le academy, i corsi di formazione, i laboratori, le sessioni online e gli incontri che Microsoft ha sviluppato con i propri partner. In particolare, 9 su 10 delle persone che hanno già finalizzato un percorso di apprendimento attraverso le 32 Academy gratuite lanciate sul territorio, hanno già trovato un impiego.

Microsoft e CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, hanno annunciato l’estensione della propria collaborazione a tre nuove aziende partner TIM, Poste Italiane e EY con l’obiettivo di integrare il curriculum studi dell’ultimo anno del corso di laurea Magistrale, offrendo competenze digitali avanzate attraverso un’esperienza innovativa di apprendimento e sperimentazione delle tecnologie del futuro.

All’evento Microsoft ha inoltre siglato un Protocollo di Intesa con Borsa Italiana, che amplia l’ambito di azione di Ambizione Italia, integrando la formazione e l’aggiornamento di 500 top manager delle aziende quotate a Piazza Affari nei prossimi 2 anni.