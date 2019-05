Windows 10 20H1 build 18908 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato agli Insider che hanno optato per il Fast Ring la build 18908 di Windows 20H1. Trattasi di una nuova build di sviluppo del prossimo grande step funzionale di Windows 10 che arriverà nella primavera del 2020. Di Windows 10 19H2 ancora nessuna traccia sebbene i tempi di un suo primo rilascio agli Insider sembrerebbero essere maturi visto che Windows 10 May 2019 Update è stato ufficialmente rilasciato da oltre una settimana.

Questa nuova build del sistema operativo non porta clamorose novità ma si sofferma sul’app Your Phone (Il tuo telefono) che riceve alcuni affinamenti che introducono nuove funzionalità. Più nello specifico, l’app riceve nuove funzioni di accessibilità, una nuova icona per selezionare la lingua della tastiera, il supporto a nuovi smartphone Android Samsung (Galaxy A8 e Galaxy A8+), la possibilità di inviare e ricevere MMS, la possibilità di gestire la sincronizzazione dei contenuti attraverso la rete mobile e tanti altri piccoli affinamenti.

Da notare che alcune novità dell’app erano già state annunciate nei giorni scorsi. Oltre agli affinamenti all’app Your Phone, il change log di questa nuova build di sviluppo di Windows 10 non mette in luce altro di particolare se non una lunga lista di correttivi e di ottimizzazioni.

Del resto, Windows 10 20H1 è ancora all’inizio del suo percorso di sviluppo e quindi le vere novità arriveranno solamente nei prossimi mesi con il rilascio di nuove build agli Insider. Sono presenti anche diversi bug di funzionamento. Anche in questo caso trattasi di problemi normali proprio in virtù della giovinezza di questa build.

Visto che l’esperienza d’uso può essere inficiata dall’instabilità del sistema operativo, il suggerimento è quello di sperimentare questa nuova build di Windows 10 20H1 solamente all’interno di macchine dedicate ai test.