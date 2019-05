Sottocosto Unieuro, MacBook Air in sconto

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia la promozione sottocosto. Sino al prossimo 9 di giugno la catena di elettronica offrirà tantissimi prodotti come smartphone, computer, console, fotocamere, televisori e altro con fortissimi sconti. Come sempre accade in queste speciali occasioni, i prodotti in offerta sono disponibili in numero limitato. Dunque, solamente i più rapidi potranno approfittarne. Gli sconti sono validi sia online che nei punti vendita della catena di elettronica.

Tra gli smartphone si evidenziano il Samsung Galaxy S10+ a 949 euro, il Samsung Galaxy S10e a 599 euro, l’iPhone XR 64 GB a 699 euro e lo Xiaomi Mi 8 Lite a 179,90 euro. Tra i computer in offerta speciale si evidenzia il modello Acer Aspire 5 con Intel Core i7 a 649,99 euro. In alternativa, il MacBook Air con display retina a 999 euro. Tante sono anche le proposte sottocosto di Unieuro per chi deve cambiare televisore per scegliere uno dei modelli più recenti.

Per esempio, la catena di elettronica offre il Samsung TV QLED QE49Q70R con display 4K da 49 pollici al prezzo di 999 euro. Per gli amanti del gaming, la console PS4 con il gioco Spider-Man è proposta al prezzo di 249 euro. La Nintendo Switch, invece, si potrà acquistare a 279 euro.

Non mancano poi offerte speciali sulle fotocamere, sugli indossabili, sui prodotti smart per la casa, su prodotti per l’audio e su tantissimo altro ancora.

In particolare, per chi intende automatizzare le pulizie domestiche, Unieuro propone sottocosto l’iRobot Roomba 980 al prezzo di 679 euro.

Un volantino molto ricco di proposte in sconto tutto da sfogliare. Maggiori informazioni sulla promozione nei punti vendita della catena di elettronica o dirittamente sul sito ufficiale di Unieuro.