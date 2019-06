LG comincia a vendere il primo 8K OLED TV

Antonino Caffo,

LG Electronics ha annunciato l’avvio delle vendite del primo TV 8K OLED al mondo, meglio conosciuto col nome in codice di Modello 88Z9. I pre-ordini della variante da 88 pollici cominceranno in settimana in Corea del Sud. La disponibilità nei mercati chiave del Nord America e dell’Europa seguirà nel terzo trimestre dell’anno.

Il TV impiega un pannello con oltre 33 milioni di pixel auto-emettenti per offrire una maggiore qualità dell’immagine e garantendo colori più realistici con un ampio angolo di visione, che gode, qualità dell’OLED, di neri profondi. La risoluzione Ultra HD da 8K (7.680 x 4.320) è equivalente a 16 volte il numero di pixel in Full HD e quattro volte quello dell’UHD. Per garantire una appagante esperienza HDR, il TV OLED LG 8K integra il Dolby Atmos per un suono incredibilmente realistico e la riproduzione intelligente di contenuti compatibili con Dolby Vision. Il TV supporta HDMI 2.1, consentendo agli spettatori di godere di contenuti a 8K a una velocità di 60 fotogrammi al secondo. Ma non solo: abbiamo pure una modalità a bassa latenza automatica (ALLM), frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e il canale di ritorno audio avanzato (eARC).

Essere i primi sul mercato con il più grande TV OLED 8K al mondo è la prova del nostro impegno nel guidare il segmento TV ultra-premium e nell’offrire la migliore esperienza di visione – ha dichiarato Brian Kwon, presidente delle companies Mobile Communications e Home Entertainment di LG – LG è stata pioniere nel portare OLED sul mercato e continuerà a introdurre tecnologie TV all’avanguardia capaci di allargare sempre di più i confini dell’home entertainment.

Inoltre, in alcuni mercati, la TV OLED LG 8K offrirà versioni integrate di Google Assistant e Amazon Alexa per la massima flessibilità, comodità e controllo della TV e dei dispositivi intelligenti connessi.