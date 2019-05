Sony, i TV 8K arrivano a luglio

Antonino Caffo,

Sony ha annunciato la data di lancio dei nuovi televisori Full Array LED 8K HDR ZG9 della Serie Master. Questa è indicativa dei televisori di Sony più avanzati, con una qualità a livello di immagine, colori, contrasto e nitidezza oltre ogni possibilità, almeno a livello consumer. I modelli della gamma dispongono di varie tecnologie all’avanguardia, ma semplici da fruire, come la modalità calibrata per Netflix e la certificazione Imax Enhanced1, a garanzia della massima aderenza ai contenuti originali.

I televisori Full Array LED8K HDR ZG9 integrano il processore X1 Ultimate di nuova generazione, che sfrutta un algoritmo sviluppato appositamente per la risoluzione 8K, che riconosce e analizza in maniera intelligente gli elementi dell’immagine, generando dettagli e contrasto elevati, in grado di realizzare immagini più realistiche, aderenti alle intenzioni dei creatori di contenuti. Gli esemplari vantano inoltre la nuova tecnologia Sound-from-Picture Reality, che riproduce fedelmente la posizione del suono sullo schermo.

Considerata la crescente diffusione dei televisori di grandi dimensioni, l’obiettivo di Sony con i nuovi modelli ZG9 da 98” e 85” è massimizzare l’esperienza di intrattenimento di uno schermo extra-large nel salotto di casa. Per restituire una qualità d’immagine premium su schermi di dimensioni così imponenti, Sony ha aumentato ancora di più la risoluzione con il suo primo televisore consumer 8K HDR. Con il doppio delle linee orizzontali e verticali, l’8K offre il quadruplo dei pixel rispetto al 4K (16 volte quelli del Full HD). L’elevata risoluzione 8K dà vita a un’esperienza visiva più coinvolgente, facendo sì che lo schermo di maggiori dimensioni sia impeccabile anche da vicino, con una differenziazione dei pixel sostanzialmente inesistente.

Inoltre, per la serie ZG9 sono state realizzate la Backlight Master Drive con Full-Array local dimming e 8K X-tended Dynamic Range PRO. In particolare, il Backlight Master Drive ha moduli LED ultra-densi e controllati in modo indipendente, per contrasti con luminosità intensa e neri profondi. Per perfezionare le prestazioni del sistema di retroilluminazione, 8K X-tended Dynamic Range Pro utilizza l’energia risparmiata, così da potenziare in modo intelligente la luminosità nelle aree che hanno bisogno di ottimizzazione. I prezzi? Per ora non si sanno mentre i formati disponibili sono 85” e 98″, con i primi in arrivo a inizio giugno, i secondi alla metà del mese.