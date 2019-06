Microsoft, un device dual screen entro 6 mesi

Filippo Vendrame,

La presentazione del primo device dual screen di Microsoft potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. The Verge riporta che la casa di Redmond avrebbe mostrato ai suoi dipendenti questo nuovo prodotto della famiglia Surface all’interno di un filmato. Di questo device se ne specula da tantissimo tempo. Nome in codice “Centaurus“, secondo le più accreditate fonti, dovrebbe possedere un design simile al famoso tablet Courier della società. In realtà, in origine la società stava lavorando ad un dispositivo dual screen tascabile, noto con Andromeda. Ma questo sviluppo è stati poi interrotto, puntando su di un prodotto dalle dimensioni più generose.

Può sembrare strano che la società mostri ai suoi dipendenti un nuovo dispositivo prima che sia stato ufficialmente presentato ma è un chiaro segnale che questo prodotto si sta avvicinando al lancio ufficiale che, secondo la fonte, potrebbe avvenire entro 6 mesi. Centaurus sarà anche uno dei primi dispositivi a disporre di Windows Lite, una particolare versione “alleggerita” di Windows 10 pensata proprio per i dispositivi di nuova generazione con diverse tipologie di forme. Un sistema operativo che in qualche modo dovrebbe entrare in diretta concorrenza con Chrome OS.

Sembra quindi quasi certo che la società americana si stia preparando al debutto di un dispositivo concettualmente mai visto prima. Una strada che probabilmente seguiranno anche altri costruttori visto che Intel ha fatto vedere diversi concept di dispositivi dual screen.

Accanto a Centaurus, i funzionari di Microsoft hanno anche dimostrato una versione funzionante di xCloud, che dovrebbe fare la sua prima ufficiale apparizione pubblica durante l’evento E3 2019 che si svolgerà durante questo mese di giugno. Infine, la società ha mostrato ai dipendenti pure una nuova versione di Microsoft Teams.