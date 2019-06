TIM, l’estate porta tante novità e promozioni

Filippo Vendrame,

L’estate porta tante sorprese ai clienti di TIM. L’operatore, infatti, ha aperto una sezione del suo sito chiamata “Estate TIM“, all’interno della quale sono presenti una serie di promozioni a cui è possibile aderire. Trattasi di un primo assaggio delle offerte speciali che TIM è solito offrire con l’arrivo della bella stagione. Più nel dettaglio, l’operatore propone Supergiga 20 che include 20 GB di traffico Internet al mese, al costo di soli 9,99 euro mensili.

Interessante promozione anche per chi cerca un nuovo smartphone Android. Oppo Reno è proposto da TIM a rate con uno sconto di 300 euro ma solo nei Negozi TIM. Smartphone che si potrà avere a 4,99 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 49 euro ed un contributo di attivazione di 9,99 euro. Ma le offerte speciali dell’operatore non finiscono qui. TIM Young Senza Limiti Top Edition che include 60 GB, Minuti, SMS, Chat, Social e Musica ILLIMITATI e TIM Music Platinum, è proposta a 14,99 euro al mese con il primo mese gratis.

TIM JUNIOR Pack Senza Limiti, invece, è offerta con 5 GB, 100 Minuti + 100 SMS + Numero Amico TIM Protect e TIM I love Games al costo di 59 euro per un anno.

Per gli iscritti al programma fedeltà TIM Party, l’operatore propone chiamate illimitate per 30 giorni ma solo per i primi 20 mila sottoscrittori. Inoltre, sempre per chi ha aderito a TIM Party sono disponibili sconti esclusivi su prodotti come Casse Bang & Olufsen, Galaxy Watch, luci Philips HUE e tanti altri.

Inoltre, TIM offre 5 euro di sconto sugli acquisti sopra i 35 euro su laFeltrinelli.it. Infine, l’operatore offre sconti su molti prodotti che vende all’interno del suo eShop online.

Un anticipo di estate con tantissime promozioni tutte da scoprire.