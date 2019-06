Amazon: sconti su Kindle, Echo e Fire TV Stick

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato una nuova ghiotta promozione che vede mettere in sconto alcuni dei suoi più interessanti prodotti. Il colosso dell’ecommerce ha quindi deciso di scontare i suoi smart speaker Echo Dot e Echo, il suo e-reader Kindle Paperwhite e il media player Fire TV Stick Basic Edition.

Più nello specifico, Echo Dot, il modello entry level degli smart speaker dotati dell’assistente Alexa, potrà essere acquistato al prezzo di appena 29,99 euro. Un piccolo prezzo per un prodotto molto interessante che permette di entrare nel mondo degli assistenti vocali senza investire cifre importanti. Per chi cercasse uno smart speaker più strutturato, soprattutto con una capacità di riproduzione sonora di migliore livello, Amazon propone in sconto il suo Echo al prezzo di 79,99 euro.

Se l’obiettivo è acquistare un e-reader per leggere qualche buon libro, magari mentre ci si rilassa durante le prossime vacanze estive, Amazon sconta in maniera importante il suo Kindle Paperwhite che potrà essere acquistato al prezzo di 109,99 euro.

Infine, per chi vuole rendere smart la sua TV di casa ad un prezzo piccolo, Amazon sconta Fire TV Stick Basic Edition che permette di accedere ad app e servizi di TV in streaming in tutta facilità. Prezzo di appena 29,99 euro.

Trattasi, tutte, di promozioni davvero molto ghiotte, soprattutto perché coinvolgono prodotti di assoluta qualità. Inoltre, gli iscritti al programma Amazon Prime potranno ricevere quanto acquistato in un solo giorno.

Visto il peso della promozione, per gli interessati il suggerimento è quello di affrettarsi per non perdere questa ghiotta opportunità lanciata da Amazon.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno dell’eShop Amazon.