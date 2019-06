MMD presenta il display interattivo Philips 242B9T

Antonino Caffo,

Arriva sul mercato un monitor professionale, il Philips 242B9T, rivolto alla più ampia fetta di mercato visto che dota di tecnologie innovative che faranno comodo un po’ a chiunque. Il tutto dentro un pannello da 16:9 ricco di funzionalità, con qualità Full HD, protezione IP54 dalla polvere e dall’acqua, touch capacitivo di 10 punti di contatto, chiamato SmoothTouch, e vaste opportunità di connessione. Il tutto a 299 euro.

Tale dotazione rende il monitor una scelta preferenziale per i professionisti che operano in settori tra loro diversi come Retail, Point of Sale (POS), Point of Information (POI), Hotel, Negozi, Ristoranti e Istruzione. Con una risoluzione da 1920×1080 pixel, il Philips 242B9T offre dettagli, colore e brillantezza, migliorando ulteriormente la qualità di ogni esperienza visiva grazie alla tecnologia SmartContrast, che regola automaticamente l’intensità della retroilluminazione per proporre scuri intensi e luci vivide. Ma non solo: il 242B9T è dotato anche di tecnologia Flicker-Free, delle modalità LowBlue e EasyRead. Come spiega l’azienda:

Ogni funzione di Philips 242B9T è stata progettata per offrire all’utente un’esperienza di utilizzo sempre piacevole. E quando si tratta di connettività, questo monitor offre la massima praticità grazie a un’ampia varietà di funzioni pensate per facilitare le attività di lavoro e di svago degli utenti. Questi includono HDMI 1.4, DVI-D, VGA e DisplayPort 1.2, oltre a due porte USB 3.1 che incrementano la produttività e assicurano una carica rapida.

Dalle applicazioni touch-based ai progetti professionali collettivi fino ai videogame, questo monitor combina in realmente piacere e produttività. E, inoltre, è dotato di rivestimento superficiale antiriflesso e supporto SmartStand flessibile girevole a forma di Z. Da non dimenticare anche l’elevata connettività che caratterizza l’offerta Philips, qui garantita dalla comodità di ingressi multi segnale come VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 e USB 3.1. Nei negozi già da adesso.