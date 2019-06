Windows 10, nuova app Xbox con tante novità

Filippo Vendrame,

Una nuova app Xbox ha fatto capolino all’interno del Microsoft Store di Windows 10. Solo pochi giorni fa, Microsoft aveva deciso di rinominare l’app Xbox su Windows 10 in “Companion console Xbox“, un’app banalmente dedicata al controllo delle funzionalità della console Xbox. Contestualmente, la casa di Redmnd aveva evidenziato che presto sarebbe arrivata una nuova esperienza desktop anche se non era chiaro a cosa facesse riferimento.

All’interno del Microsoft Store ha fatto capolino adesso una nuova app Xbox in versione beta scaricabile ed installabile solamente dagli utenti Windows 10 in possesso della versione del sistema operativo Windows 10 May 2019 Update.

Sulla scheda dell’applicazione si legge la seguente descrizione:

Con la nuova app Xbox per PC Windows 10 riproduci i giochi che ami di più. Sfoglia il catalogo, visualizza i suggerimenti e scopri il tuo prossimo gioco preferito da un catalogo di giochi per PC di alta qualità con Xbox Game Pass. Guarda a cosa stanno giocando i tuoi amici e chatta con loro su console Xbox, dispositivi mobili e PC. Inoltre, puoi acquistare famosi titoli per PC, contenuto scaricabile e add-on dallo Store, in un unico posto.

Non è chiaro se quest’applicazione andrà a sostituire l’attuale o se solamente l’affiancherà. Quello che è chiaro è che Microsoft punta a migliorare sensibilmente l’esperienza di gaming attraverso i computer Windows 10. Un settore in cui sino ad ora non aveva lavorato molto e dove, adesso, sta tentando di recuperare terreno. La disponibilità di quest’applicazione arriva parallelamente all’evento Microsoft ad E3 2019 dove la società ha annunciato diverse novità per il mondo del gaming tra cui Game Pass per PC, attualmente disponibile in beta a 3,99 euro al mese (1 euro il primo mese).