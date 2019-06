E3 2019, Square Enix: tutte le novità

Matteo Tontini,

E3 2019 non sta mettendo d’accordo tutti: c’è chi è soddisfatto delle conferenze e chi, al contrario, si aspettava di più.

Dopo Ubisoft è toccato a Square Enix salire sul palco di Los Angeles per giocare le sue carte. In realtà, la società nipponica aveva già annunciato la data d’uscita di Final Fantasy VII Remake prima della sua conferenza stampa, ma sì è assicurata comunque di riservare interessanti sorprese ai fan.

Nel caso in cui ci si fosse persi l’evento in diretta, di seguito è possibile trovare un’esauriente recap di quanto successo.

Marvel’s Avengers annunciato con un trailer

I Vendicatori sono pronti a sbarcare su console dopo il gran successo riscosso sul grande schermo: Marvel’s Avengers, questo il titolo ufficiale del gioco sviluppato dai creatori dei recenti Tomb Raider, è stato protagonista assoluto della conferenza E3 2019 di Square Enix grazie a un fantastico trailer e alla data di debutto: sarà disponibile a partire dal prossimo 15 maggio!

Il team ci tiene a precisare che il gioco non sarà uno spin-off del Marvel Cinematic Universe, bensì un’interpretazione dei supereroi di Crystal Dynamics. È possibile dare un’occhiata a tutti i dettagli qui.

Final Fantasy VII Remake, una storia in due parti

Final Fantasy VII Remake è un altro gioco attesissimo dai fan della società nipponica e, in occasione di E3 2019, ha reso felici i giocatori non soltanto con la sua data d’uscita ma anche con una serie di interessanti dettagli. Per esempio, è stato rivelato che il titolo sarà diviso in due parti, una all’interno di Midgar e una al suo esterno.

Un bellissimo trailer ha permesso inoltre di vedere la combattiva Tifa nel remake. Tutte le nuove informazioni sul gioco, tra cui quelle sulle edizioni speciali e il sistema di combattimento, si possono trovare qui.

Final Fantasy XIV accoglie la nuova espansione

Final Fantasy XIV, gioco online di punta di Square Enix, è stato il titolo successivo ad aver avuto i riflettori puntati durante la conferenza E3 2019. Naoki Yoshida, produttore di Final Fantasy XIV, è salito sul palco per parlare di Shadowbringers, terza espansione in uscita il 2 luglio.

Shadowbringers sarà più di un semplice DLC, ha affermato Yoshida; Square Enix lo ritiene infatti più un gioco standalone. Introdurrà nel titolo due nuovi mestieri e altre sorprese che daranno maggiore profondità al celebre MMO.

Dragon Quest Builders 2, demo in arrivo

Square Enix ha riservato anche uno spazio a Dragon Quest Builders 2 durante E3 2019: non soltanto è stato mostrato un nuovo trailer, che è possibile vedere qui sotto, ma è stata anche annunciata una demo.

L’uscita del dimostrativo è previsto per il 27 giugno su PlayStation 4; dal momento che una demo è stata pubblicata in Giappone non troppo tempo fa, è possibile che i contenuti disponibili in Occidente saranno gli stessi pubblicati per i nipponici.

Final Fantasy Crystal Chronicles – Remastered Edition annunciato

Dopo ben 15 anni dal suo debutto su Gamecube, Final Fantasy Crystal Chronicles è pronto a fare ritorno in versione rimasterizzata per iOS, Android, Switch e PS4 quest’inverno.

Il titolo potrà contare su un comparto multiplayer per quattro giocatori (e in locale ci saranno diverse migliorie). Di seguito è possibile dare uno sguardo al trailer.

Kingdom Hearts 3, il DLC Re:Mind ha una finestra di lancio

In realtà, il trailer dedicato al contenuto aggiuntivo di Kingdom Hearts 3 è stato pubblicato prima della conferenza E3 2019 di Square Enix, ma in un recap del genere è bene riportarlo. Re:Mind, primo DLC del gioco, sarà disponibile in inverno; al momento non è stato specificato il prezzo.

Nella clip pubblicata per l’occasione è possibile notare interessanti dettagli sui contenuti, tra cui spiccano Roxas, Aqua e Riku come personaggi giocabili.

Oninaki ha una data d’uscita

Si sapeva che il titolo avrebbe visto la luce in Giappone nel mese di luglio, ma non è chiaro se sarebbe uscito o meno in Occidente. Durante l’evento, invece, la società nipponica ha mostrato un trailer in cui viene rivelato che il nuovo titolo di Tokyo RPG Factory sarà disponibile dalle nostre parti a partire dal 22 agosto.

Oninaki, un action RPG di stampo puramente nipponico, verrà pubblicato per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

The Last Remnant: Remastered anche su Switch

I possessori della console ibrida di Nintendo saranno felici di sapere che The Last Remnant: Remastered è adesso disponibile anche per loro.

In occasione dell’annuncio, Square Enix ha pubblicato un breve trailer di lancio che è possibile osservare di seguito.

Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions arriva in Occidente

Durante la conferenza E3 2019, il publisher giapponese ha annunciato che Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions non sarà vincolato al Giappone. Per chi non lo sapesse, si tratta di un titolo mobile strategico ambientato nel continente di Adler, nel mondo di Lapis, la cui storia mette in scena la guerra per il controllo dei cristalli e dei loro immensi poteri sul continente.

Il gameplay ripropone il sistema di combattimento a turni e offre la possibilità di giocare in multiplayer cooperativo. Qui sotto si può dare uno sguardo al trailer.

Outriders annunciato ufficialmente

Square Enix ha sfruttato il palco di Los Angeles anche per annunciare ufficialmente Outriders, sparatutto co-op che uscirà nell’estate 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Per quanto riguarda la trama, il titolo sarà ambientato sul pianeta Enoch, dove il team degli Outriders ha intercettato un segnale alquanto criptico. Il trailer, riportato qui sotto, permette di dare un primo sguardo ad ambientazioni e personaggi.

Romancing Saga 3 e Saga Scarlet Grace: Ambitions in Occidente

Due jRPG classici faranno il loro debutto in Occidente: Romancing Saga 3 e Saga Scarlet Grace: Ambitions saranno disponibili anche in Europa, per tutte le piattaforme moderne.

Al momento non è stata annunciata alcuna data d’uscita, ma è possibile ingannare l’attesa con il trailer pubblicato per l’occasione.