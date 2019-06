E3 2019, Marvel’s Avengers: tutti i dettagli

Matteo Tontini,

Sviluppato da Crystal Dynamics, il team che ha realizzato i recenti giochi di Tomb Raider, Marvel’s Avengers è il nuovo titolo dedicato ai supereroi che hanno fatto letteralmente impazzire gli appassionati sia su carta che al cinema (sebbene i personaggi del videogame non somiglino esteticamente ai Vendicatori che tutti conoscono e amano, vale a dire Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, etc.). Square Enix aveva suggerito l’imminente annuncio del titolo a fine maggio e nel trailer mostrato a E3 2019 – riportato qui sotto – si possono vedere Thor, Iron-Man, Hulk, Captain America e la Vedova Nera tentare di salvare New York.

Shaun Escayg di Crystal Dynamics e Bill Roseman di Marvel Games sono saliti sul palco per fornire delle informazioni sul gioco, in arrivo il 15 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e persino su Google Stadia (i possessori della console Sony avranno accesso alla beta in anticipo e altri vantaggi esclusivi che verranno annunciati in seguito). Marvel’s Avengers sarà sia in singolo che in multiplayer e non verrà considerato uno spin-off del Marvel Cinematic Universe; si tratta piuttosto dell’interpretazione degli Avengers di Crystal Dynamics, niente di più.

Anche Scott Amos e Meagan Marie, entrambi di Crystal Dynamics, hanno preso in parola alla conferenza, rivelando che il multiplayer online supporterà fino a quattro giocatori e che il roster dei supereroi crescerà nel tempo: l’aspetto interessante è che i DLC saranno gratuiti, gli sviluppatori hanno rivelato infatti che “ogni nuovo personaggio supereroe e ogni nuova area verranno distribuiti senza costi aggiuntivi.

Un tripla A assolutamente interessante, quindi, per tutti i fan del franchise, peraltro esaltati dal film conclusivo Endgame che ha sbancato al botteghino mondiale.