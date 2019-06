Lenovo presenta le nuove workstation ThinkPad P

Antonino Caffo,

Lenovo, in occasione dell’evento NXT BLD di Londra, ha presentato la nuova generazione delle workstation ThinkPad Serie P, che prevedono l’arrivo del ThinkPad P73, ThinkPad P53, ThinkPad P1 Gen 2, ThinkPad P53s e P43s. Sono tante versioni, è vero, ma ognuna risponde ad una necessità specifica del mercato dell’utenza business. Tutte però sono accomunate da potenza di calcolo e versatilità, oltre che alla perenne sicurezza di cui Lenovo dota i suoi computer.

ThinkPad P53 è una potente workstation da 15 pollici, con GPU NVIDIA Quadro RTX 5000 e core RT con Tensor, che realizza un’accelerazione grafica AI. ThinkPad P53 ha una CPU Intel Xeon e Core di nona generazione, con un massimo di 8 core, compreso Core i9, fino a 128 GB di memoria e 6 TB di storage. ThinkPad P53 sarà disponibile in Italia a luglio 2019 a € 1.749,00 iva esclusa.

ThinkPad P73 è un potente 17 pollici con schermo UHD Dolby Vision 4K, processori Intel Xeon e Core e grafica NVIDIA Quadro RTX. ThinkPad P73 sarà disponibile in Italia a settembre 2019 a € 2.199,00 iva esclusa. ThinkPad P1 Gen 2 offre una combinazione dei due precedenti, viste le GPU NVIDIA Quadro Turing T1000 e T2000, CPU Intel Xeon e Core di nona generazione, display touch OLED con HDR Dolby Vision, per una resa dei dettagli di qualità. ThinkPad P1 Gen 2 sarà disponibile in Italia a luglio 2019 a € 1.999.00 iva esclusa.

ThinkPad P53s e ThinkPad P43s, uniscono prestazioni, mobilità e un prezzo conveniente, che parte da 1409 euro. ThinkPad P53s ha una NVIDIA Quadro, processori Intel Core ed è pensato soprattutto per chi usa AutoCAD, Revit, SOLIDWORKS e suite simili. Ancora più compatto è ThinkPad P43s, la workstation portatile da 14 pollici, progettata per rispondere alle esigenze di professionisti che eseguono operazioni di data entry in mobilità, ma anche insegnanti e studenti.