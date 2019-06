Volantino MediaWorld, FIFA 20 sta arrivando

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido dalla giornata di oggi 13 giugno sino al prossimo 30 di giugno. Volantino incentrato sul “tasso zero”, cioè sulla possibilità di poter pagare in comode rate a tasso zero tutti gli acquisti sopra i 299 euro. Tutte le offerte sono valevoli sia online che nei punti vendita della catena di elettronica.

Tra gli smartphone in offerta si evidenziano il nuovo Samsung Galaxy A70 al prezzo di 399 euro, il Samsung Galaxy A40 a 259 euro, il Samsung Galaxy S9+ a 499 euro e il Huawei P20 Lite a 189 euro. Tra i tablet pc spiccano il Samsung Tab S5e a 499 euro e l’iPad 2018 32 GB WiFi a 299 euro. Se l’obiettivo è l’acquisto di un nuovo computer, MediaWorld propone molteplici soluzioni come il Lenovo Ideapad con AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD a 479 euro. Gli appassionati di gaming potranno optare, invece, per la console Xbox One S All-Digital Edition al prezzo di appena 199 euro.

In alternativa, la Nintendo Switch è proposta a 299 euro. Per chi punta a trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, la catena di elettronica propone una ricca selezione di televisori di ultimissima generazione. Per esempio, lo Smart TV LG 49UK6300 è venduto al prezzo di 379 euro.

Un volantino molto ricco che include anche diverse fotocamere, accessori per l’audio, smart speaker, periferiche per i computer, indossabili, droni, robot per le pulizie e moltissimo altro ancora.

Inoltre, gli appassionati di gaming potranno prenotare il gioco FIFA 20. Il suggerimento, quindi, è quello di leggere con attenzione il volantino di MediaWorld per non perdere nessuna occasione.