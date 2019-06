GeForce RTX 2060 Super, cosa sappiamo

Antonino Caffo,

La prossima serie di schede grafiche “Super” di Nvidia ha fatto capolino tra le pagine del sito WCCFTech e pare che sia in grado di scalzare, senza troppi problemi, le GPU Navi di AMD . Tutte le schede della linea GeForce RTX, ovvero RTX 2060, 2070, 2070, 2080 e 2080 Ti, sono destinate a dare un forte impulso al reparto prestazioni. WCCFTech ha svolto una vera e propria scomposizione su ciò che è stato svelato da fonti interne e dunque possiamo andare più nel concreto.

Prendendo i dettagli con la giusta dose di dubbio, la GeForce RTX 2060 Super dovrebbe poggiare sullo stesso core GPU della RTX 2070, ma verrà dotata di 8 GB di RAM video e 2.176 core CUDA. La RTX 2070 Super migliorerà invece la RTX 2080 e viene fornita di 2.560 core CUDA, allo stesso prezzo del fratello non Super. RTX 2070 Ti Super introdurrà nella line-up un nuovo chip core che dovrebbe piazzare la scheda nel mezzo della RTX 2070 e l’RTX 2080 Super.

A completare la gamma c’è la RTX 2080 Ti Super, che sarà la nuova ammiraglia e avrà un chip dedicato, che cavalcherà le innovazioni tecnologiche in ambito GPU. WCCFTech ha spoilerato ufficialmente la data di annuncio per il 21 giugno, ma ha notato che potrebbe non essere finalizzata se non prima dell’aver assicurato una ultimazione decente dei prodotti per il mercato, con un lancio che non dovrebbe andare molto in là dalla presentazione.

Per quanto riguarda le schede GeForce RTX, quasi sicuramente avranno una riduzione del prezzo, visto che si prevede che le Super abbiano gli stessi cartellini iniziali dei loro vecchi compagni di scuderia. Questa sembra una mossa diretta per difendersi da AMD, che mira al mercato di fascia medio-alta e prezzi che gli appassionati di PC troveranno appetibili. Ridurre il costo dell’attuale linea RTX sarebbe una buona contromossa per invogliare all’acquisto di schede con il supporto al ray-tracing, assente altrove.