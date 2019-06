Huawei mostra pubblicità sul lock screen

Luca Colantuoni,

Huawei è già al centro dell’attenzione a causa dello scontro con l’amministrazione Trump. Il produttore cinese non ha certo bisogno di altra pubblicità negativa. Invece nelle ultime ore sono arrivate diverse segnalazioni da parte di utenti che hanno iniziato a vedere inserzioni sul lock screen di alcuni smartphone, tra cui il P30 Pro.

In base alle condivisioni sui social network, i banner che pubblicizzano il noto sito Booking.com sono apparsi in Olanda, Germania, Regno Unito, Irlanda, Norvegia e Sud Africa. Gli smartphone interessati sono P30 Pro, P20, P20 Pro, P20 Lite, Mate 20 Pro e Honor 10. Sembra che le inserzioni siano visualizzate solo se l’utente utilizza la funzionalità Magazine Unlock che mostra sul lock screen una serie di immagini a rotazione. I banner non sono correlati all’app Booking, in quanto non installata sugli smartphone.

A differenza delle inserzioni mostrate sul lock screen dei tablet Amazon Fire, quelle visualizzare sui dispositivi Huawei possono essere facilmente eliminate. È sufficiente cancellare gli sfondi incriminati e scegliere un’immagine diversa da quelle predefinite oppure disattivare la funzionalità Magazine Unlock.

Huawei ha dichiarato di non aver distribuito banner pubblicitari, quindi lo strano funzionamento potrebbe essere dovuto ad app o servizi di terze parti. In ogni caso, il produttore cinese ha avviato un’indagine e fornirà maggiori informazioni nei prossimi giorni. È strano però che le inserzioni siano le stesse su tutti gli smartphone e siano apparse allo stesso tempo sugli stessi sfondi preinstallati.

Su alcuni smartphone “Amazon Prime exclusive” sono presenti banner pubblicitari, ma solo perché c’è uno sconto sul prezzo. Anche Xiaomi ha mostrato banner all’interno dell’interfaccia MIUI, ma è chiaramente indicato nei termini d’uso. Le inserzioni sugli smartphone Huawei non dovrebbero esserci, in quanto si tratta di dispositivi piuttosto costosi.