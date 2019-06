Kindle Oasis, nuova versione con luce regolabile

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato la disponibilità della versione 2019 del Kindle Oasis. Il nuovo ebook reader conserva le stesse caratteristiche del modello precedente e aggiunge la possibilità di regolare la tonalità della luce dello schermo. Come sempre sono disponibili tre versioni, due con WiFi e una con WiFi e connettività mobile gratuita.

Il Kindle Oasis (2017) consentiva di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale. L’utente poteva comunque scegliere l’impostazione preferita tramite regolazione manuale. Questa funzionalità è rimasta nella versione 2019, ma è anche possibile regolare la temperatura di colore da bianco ad ambra. Si tratta sostanzialmente della modalità notturna presente in molti smartphone. L’utente può impostare gli orari per il passaggio da una tonalità all’altra oppure lasciare lo switch automatico all’alba e al tramonto.

I LED per la luce frontale sono aumentati da 12 a 25 ed è stata aggiunta la regolazione automatica orientamento pagina. Il Kindle Oasis (2019) conserva le altre specifiche del modello precedente. Lo schermo ha una diagonale di 7 pollici con tecnologia Paperwhite, 300 ppi e 16 livelli di grigio. Il dispositivo ha ricevuto la certificazione IPX8, quindi resiste all’acqua dolce per 60 minuti fino ad una profondità di 2 metri.

La dotazione hardware dell’ebook reader comprende inoltre 8/32 GB di storage, connettività WiFi 802.11b/g/n e 4G, porta micro USB 2.0 e una batteria che garantisce un’autonomia fino a sei settimane (leggendo mezz’ora al giorno con wireless disattivato e luminosità impostata sul livello 13). Il design è invariato, quindi ci sono i pulsanti VoltaPagina che permettono di leggere tenendo il dispositivo con una sola mano.

Il Kindle Oasis (2019) sarà in vendita dal 24 giugno nelle colorazioni grafite e oro. I prezzi sono 249,99 euro (8GB WiFi), 279,99 euro (32GB WiFi) e 339,99 euro (32GB WiFi+4G gratuito).