Samsung Galaxy Note 10, niente pulsanti touch

Luca Colantuoni,

Samsung introdurrà diverse novità con la serie Galaxy Note 10, ma non così “estreme” come si pensava finora. Una fonte del sito Android Police afferma che i nuovi top di gamma avranno ancora pulsanti fisici. Arrivano invece nuove conferme sull’eliminazione del jack audio da 3,5 millimetri. Un produttore di cover lascia però aperta qualche possibilità.

A fine maggio era circolata un’indiscrezione secondo la quale i Galaxy Note 10 e Note 10 pro non avranno pulsanti fisici, ma pulsanti touch o sensibili alla pressione indicati con una leggera sporgenza o una texture. In base alle informazioni ricevute dal noto leaker Ice Universe, Samsung aveva pianificato l’eliminazione dei pulsanti tradizionali per migliorare la resistenza all’acqua, ma questa soluzione non ha superato i test. Una fonte di Android Police, ritenuta affidabile, ha confermato che l’unico pulsante assente sarà quello per Bixby, in quanto la funzionalità Bixby Voice può essere attivata premendo il pulsante di accensione.

Basse probabilità invece di trovare il jack audio da 3,5 millimetri. Samsung è uno dei pochi produttori che hanno lasciato il vecchio connettore analogico sui modelli di fascia alta. La sua eliminazione consentirà di creare più spazio per la batteria. Gli utenti dovranno però utilizzare auricolari USB Type-C o Bluetooth. Nelle immagini delle custodie Olixar per i due smartphone, pubblicate sul sito di MobileFun, si nota tuttavia un piccolo ritaglio lungo il bordo inferiore. Il foro corrisponde al jack audio?

Le stesse immagini confermano la presenza di un modulo con tre fotocamere posteriori disposto in verticale nell’angolo superiore sinistro. Il Galaxy Note 10 Pro ha altri due sensori sotto il flash LED. Uno di essi dovrebbe essere il sensore ToF (Time-of-Flight). Entrambi i modelli hanno una singola fotocamera frontale in-display e nessuna capsula auricolare. Il produttore coreano dovrebbe utilizzare la tecnologia Sound on Display che permette di trasmettere il suono attraverso il vetro, come nei recenti Galaxy A80 e Galaxy M40.