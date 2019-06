Samsung Galaxy M40, Infinity-O e Screen Sound

Luca Colantuoni,

Come promesso a fine maggio, Samsung ha annunciato in India il Galaxy M40, quarto modello della serie che ha sostituito la vecchia serie Galaxy J. Il nuovo smartphone ha uno schermo Infinity-O e specifiche simili al Galaxy A60. Al momento non è noto se verrà distribuito anche in Europa.

Il Galaxy M40 possiede una cover con sfumature cromatiche (gradienti) e uno schermo Infinity-O da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio del 91,8% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici e adottando una fotocamera frontale in-display da 16 megapixel. Il foro è stato praticato nell’angolo superiore sinistro (nella serie Galaxy S10 è a destra). Samsung ha eliminato anche la capsula auricolare. Il suono viene infatti emesso attraverso lo schermo (Screen Sound Technology)

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 675, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori. Quella principale ha un sensore da 32 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.7, mentre quella secondaria ha un sensore da 8 megapixel e un obiettivo grandangolare (f/2.2). La terza da 5 megapixel serve per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh (Live Focus).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche la porta USB Type-C, l’altoparlante Dolby Atmos e il lettore di impronte digitali sul retro. Assente il jack audio da 3,5 millimetri, ma nella confezione ci sono auricolari USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.500 mAh e supporta la ricarica rapida (15 Watt).

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il Galaxy M40 sarà disponibile dal 19 giugno. Il prezzo è 19.990 rupie, pari a circa 255,00 euro.