Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato alcune interessanti promozioni per l’estate 2019 che riguardano sette smartphone di fascia alta e media, tra cui i recenti P30 e P30 Pro. Gli utenti possono ricevere un rimborso in denaro, una custodia impermeabile o altoparlanti portatili in regalo. L’iniziativa è valida dal 27 giugno al 25 agosto.

La promozione per i top di gamma Huawei P30 e P30 Pro e valida da 27 giugno al 31 luglio. Chi acquisterà questi due smartphone riceverà un rimborso di 100 euro attraverso una carta prepagata Mastercard. Il produttore cinese regalerà inoltre lo Huawei Snorkeling Case, una custodia impermeabile del valore di 79,99 euro che consente di usare i dispositivi sott’acqua, a chi acquisterà il P30 Pro. Per ricevere i premi è necessario effettuare la registrazione sul sito www.huaweipromo.it/summercampaign entro il 14 agosto e inserire tutti i dati richiesti.

Gli utenti che invece acquisteranno gli Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite, P Smart 2019, P Smart+ 2019 o P Smart Z riceveranno in omaggio due altoparlanti Bluetooth Huawei Mini Speaker del valore di 59,98 euro. Per ricevere il premio è necessario effettuare la registrazione sul sito www.huaweipromo.it/summercampaign entro l’8 settembre e inserire tutti i dati richiesti.

Galleria di immagini: Huawei P30 Pro, immagini ufficiali

La promozione sarà disponibile anche presso le principale catene dell’elettronica di consumo, il Huawei Experience Store di Milano e negli store degli operatori telefonici. Gli utenti che effettueranno la registrazione entro 7 giorni dalla prima accensione dello smartphone potranno beneficiare della promozione “Estate senza pensieri” che prevede 3 mesi di garanzia extra per un danno accidentale allo schermo e/o alla cover dello smartphone. Tutte le informazioni, incluso il regolamento della promozione, sono reperibili sul sito indicato.