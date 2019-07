NASA, un super strumento per scovare vita su Marte

Matteo Tontini,

Non solo il rover Mars 2020 ha recentemente ottenuto un set di ruote e gambe, ma ora sfoggia un super strumento che i ricercatori della NASA useranno per individuare prove della vita passata su Marte.

Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California, hanno dotato il nuovo veicolo, che deve ancora ricevere il nome ufficiale, con la SuperCam Mast Unit. A cosa serve di preciso?

Si tratta della versione di nuova generazione della ChemCam installata su Curiosity, rover attualmente in missione sul Pianeta Rosso. Secondo la NASA, la fotocamera, il laser e gli spettrometri che compongono l’unità “sono in grado di identificare la composizione chimica e minerale di obiettivi piccoli come un punto disegnato da una matita da una distanza superiore a 6 metri”.

L’agenzia spaziale intende sfruttare al meglio la SuperCam esaminando rocce e suolo marziani, in particolare alla ricerca di composti organici che potrebbero essere correlati alla vita passata su Marte. Sforzo congiunto tra Stati Uniti, Francia e Spagna, lo strumento ha fatto molta strada dal suo progetto iniziale, secondo quanto dichiarato dall’astrofisico Sylvestre Maurice operante presso l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie di Tolosa, in Francia:

SuperCam ha fatto molta strada dall’ambizioso progetto embrionale a strumento reale. Anche se ha ancora molta strada da percorrere – fino a Marte – oggi è un grande giorno non solo per SuperCam, ma per lo straordinario consorzio che l’ha messa insieme.

La missione Mars 2020 servirà alla NASA per spianare la strada all’arrivo dell’uomo su Marte in un futuro prossimo. Intanto l’agenzia statunitense ha rivelato di voler portare un rover su Titano, la luna più grande di Saturno, per cercare risposte sulle origini del nostro sistema solare.