AMD lancia nuove GPU e Ryzen a 7 nanometri

Antonino Caffo,

Novità importanti in casa AMD con le nuove GPU AMD Radeon RX 5700 series, i processori desktop AMD Ryzen di terza generazione e le APU con processori Ryzen 3000 e Radeon Graphics.

Le schede grafiche Radeon RX 5700 Series hanno performance per giocare a 1440p con fedeltà visiva e prestazioni elevate. Rappresentano una scelta preferenziale per i videogiocatori, grazie alla nuova architettura RDNA, il supporto per la tecnologia PCIe 4.0 e agli 8 GB di VRAM GDDR6.

Le schede della serie Radeon 5700 offrono fino a 1.25X performance-per-clock e fino a 1.5X performance-per-watt rispetto alle schede con architettura Graphic Core Next (GCN). Portano con sé poi delle innovative funzionalità: Radeon Image Sharpening, che consente di riprodurre immagini in-game più definite che mai; FidelityFX, un toolkit open-source con effetti di post-process di alta qualità; Radeon Anti-Lag, che riduce i tempi di risposta tra scheda e display e offre un vantaggio concreto in particolare agli appassionati di eSport.

Le Radeon RX 5700 XT e Radeon RX 5700 sono disponibili su AMD.com e presso rivenditori selezionati, al prezzo consigliato di vendita di 399 dollari e 349 dollari. La AMD 50th Anniversary Edition Radeon RX 5700 XT è disponibile al a 449 dollari, su AMD.com e JD.com.

I processori desktop AMD Ryzen di terza generazione, pensati per gaming e produttività nascono dall’unione della nuova architettura Zen 2 con le performance elevate del processo produttivo a 7 nanometri, insieme all’utilizzo del chipset X570 con supporto alla tecnologia PCIe 4.0. Questo fa dei processori Ryzen di terza generazione un prodotto assoluto per i videogame, lo streaming delle sessioni di gioco e la creazione dei contenuti, con performance-per-watt fino al 58% superiori rispetto alla concorrenza.

Allo stesso modo, le APU Ryzen 3000 Series con Radeon Graphics restituiscono prestazioni elevate a costi ridotti. Con velocità di clock elevate, chip grafici potenti e nuove funzionalità software, in particolare, il processore Ryzen 5 3400G, è la soluzione desktop con grafica integrata più potente attualmente sul mercato. Le APU Ryzen 3000 Series con Radeon Graphics sono disponibili al prezzo consigliato di vendita di 99 dollari.