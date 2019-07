Assistente Google in auto: Driving Mode in arrivo?

Utilizzare la voce mentre ci si trova alla guida? È questa una delle funzioni a cui Google starebbe lavorando per il suo assistente vocale, come annunciato anche durante l’ultimo Google I/O.

Stiamo parlando del “Driving Mode”, funzionalità per Google Assistente a cui il colosso di Mountain View sta lavorando e che permetterebbe – come suggerisce evidentemente il nome – di attivare il servizio non appena ci si mette alla guida del proprio automezzo.

In questo modo, grazie semplicemente alla propria voce, si potranno attivare una serie di assistenze alla guida senza alcuna distrazione e quindi nella maggior sicurezza possibile.

La feature promessa dal gruppo americano per l’estate, ma ad oggi ancora non si hanno ancora informazioni ufficiali. Secondo i colleghi di Ausdroid, tuttavia, che sono riusciti a scovare alcune informazioni trapelate online, Google potrebbe essere vicina a rilasciare la nuova funzione.

Stando a quello che scrivono i ragazzi di Ausdroid, infatti, Google avrebbbe già caricato sul proprio canale YouTube un video dedicato al Driving Mode. Il contenuto, però, è stato rimosso poco dopo. Anche l’aggregatore di notizie Feedly nel feed RSS con il titolo “Go Driving with the Google Assistant” dà alcuni indizi interessanti e che sembrerebbe facciano riferimento proprio al Driving Mode:

Get hands-free help where you need it most — in the car. Send texts, play podcasts, and find places nearby all while keeping your eyes on the road and your hands on the wheel