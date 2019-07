MediaWorld, volantino Bye Bye Rate

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte “Bye Bye Rate“. Sino al prossimo 17 di luglio, i clienti MediaWorld potranno pagare gli acquisti sopra i 299 euro in comode rate mensili e tasso zero. La prima rata si inizierà a pagare a gennaio. Per quanto riguarda i prodotti in offerta, tra gli smartphone si menzionano il Samsung Galaxy S10 a 848 euro, oppure l’iPhone XR 64 GB a 799 euro. L’iPhone XS Max 64 GB, invece, si potrà portare a casa a 1099 euro.

Sempre tra gli smartphone, non meno interessanti le proposte sul Huawei Mate 20 Lite a 199 euro, sul Huawei P30 Lite a 299 euro e sul OnePlus 6T a 449 euro. Se l’obiettivo è, invece, un nuovo computer Windows 10, MediaWorld propone diverse soluzioni tra notebook e computer desktop. Per esempio, il modello HP PAVILION 14-CE1009NL con processore Intel Core i3 è venduto a soli 399 euro. Tante le proposte per gli appassionati di gaming. La console PS4 1TB con un secondo controller e un gioco è venduta a 319 euro.

Volantino molto ricco che continua con un’ampia selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Per esempio, il PANASONIC TX-55FZ800E è proposto a 1199 euro.

Non mancano poi fotocamere, anche reflex, accessori e periferiche per il mondo dell’informatica, indossabili, prodotti per l’audio e gadget di vario tipo compresi hoverboard e monopattini elettrici. Un volantino tutto da sfogliare per non perdere l’occasione di trovare qualche buon affare. I prezzi sono validi sia online che nei punti vendita della catena di elettronica.