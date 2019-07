Pixel 4, un leak conferma la dual cam selfie

Antonino Caffo,

Nuova settimana, nuove notizie sul Pixel 4. Questa volta si parla del modello XL, oggetto di alcuni render messi assieme, online, da OnLeaks e Pricebaba, con quest’ultimo che ha realizzato un video basato sulle news ottenute dal primo.

Le immagini poggiano sugli schemi CAD forniti ai produttori di custodie, ricevuti chissà come dall’account OnLeaks molto attivo su Twitter. Mentre abbiamo già una buona idea di come apparirà la parte posteriore del dispositivo, i disegni ci danno una buona prospettiva dell’anteriore del telefonino, che sfoggia cornici alquanto pronunciate al posto di una qualche forma di notch.

La lunetta superiore sembra ospitare due videocamere e OnLeaks nota che c’è un altro spazio sul lato destro che potrebbe rivelare i sensori necessari per una funzione simile al Face ID dell’iPhone.

Sul retro, le immagini confermano la serie di telecamere quadrate, che presumibilmente aggiungeranno 1,1 mm di altezza al dispositivo e 8,2 mm di spessore. Non è visibile nessuno scanner per impronte e ciò suggerisce che che il Pixel 4 XL potrebbe adottare un sensore sotto lo schermo.

Non vediamo nemmeno un jack per le cuffie, né sembra ci siano due altoparlanti frontali. Invece, i rendering mostrano, ma due speaker su entrambi i lati della porta USB-C, verso il bordo inferiore.

Altri recenti render hanno mostrato il più piccolo Pixel 4 in tre diversi colori: nero, bianco e una nuova opzione “Mint Green“, quest’ultima con accenti gialli. Abbiamo anche dato un’occhiata alla parte anteriore del telefono, che sembra confermare, anche questa, la presenza di cornici spesse invece del notch. Anche qui nessuno scanner biometrico e jack audio. La presentazione di entrambi è prevista per settembre anche se non è noto in qualche parte del mese e dove ma se la storia non ci inganna, è il back to school il momento preferito da Google per sfoggiare la sua nuova linea, dopo i bagordi dell’estate.