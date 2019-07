Samsung Galaxy Tab S6, dual camera e nuova S Pen?

Luca Colantuoni,

Samsung dovrebbe presto annunciare un nuovo tablet di fascia alta, ma probabilmente il suo nome non sarà Galaxy Tab S5. Secondo un noto leaker, il produttore coreano avrebbe deciso di “saltare” un numero, quindi il nome sarà Galaxy Tab S6 per evitare agli utenti di confonderlo con il Galaxy Tab S5e. Il sito SamMobile ha ricevuto alcuni dettagli sulle specifiche.

Il Galaxy Tab S6 avrà probabilmente lo stesso design del Galaxy Tab S5e, quindi si prevedono cornici piuttosto sottili e un telaio in alluminio. Anche lo schermo Super AMOLED dovrebbe essere identico, ovvero con diagonale di 10,5 pollici e risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). Essendo un tablet di fascia alta ci saranno invece novità per la dotazione hardware. L’attuale Galaxy Tab S4 integra un processore Snapdragon 835, nonostante lo Snapdragon 845 fosse già sul mercato. Samsung non commetterà lo stesso errore e sceglierà lo Snapdragon 855 per il Galaxy Tab S6.

Il tablet avrà inoltre 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD. Non è prevista una versione con 64 GB di memoria flash. Non mancherà ovviamente la S Pen. Sul retro è presente una scanalatura per il fissaggio magnetico e la ricarica. La stilo sarà simile a quella del Galaxy Note 9, quindi integrerà un chip Bluetooth. Ciò permetterà all’utente di eseguire varie operazioni a distanza, come il controllo della riproduzione musicale.

Il Galaxy Tab S6 dovrebbe essere il primo tablet Samsung con due fotocamere posteriori. Non si conoscono le specifiche, ma una potrebbe avere un sensore ToF (Time-of-Flight). Sicuramente ci saranno due varianti del tablet: solo WiFi (model number SM-T860) e WiFi+LTE (model number SM-T865). Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia One UI e Bixby 2.0.

Il Galaxy Tab S4 è stato annunciato il 1 agosto 2018, pochi giorni prima del Galaxy Note 9. La stessa tempistica potrebbe essere adottata per il Galaxy Tab S6.