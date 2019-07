Sony lancia l’obiettivo prime 35mm F1.8

Antonino Caffo,

Sony ha annunciato un nuovo ampliamento della famiglia di ottiche full-frame ad attacco E, con l’introduzione di un prodotto Prime ad ampia apertura FE 35 da mm F1.8: il SEL35F18F.

Le dimensioni compatte e il peso leggero sono i pregi appurati di questo obiettivo full-frame dall’ampia apertura, che lo rendono particolarmente versatile in varie situazioni: soggetti in primo piano, paesaggi, food, scene in notturna e così via.

Il nuovo obiettivo, oltre all’apertura massima di F1.8, ha un autofocus silenzioso e opzioni di tracking che lo pongono ai vertici della categoria, una scelta preferenziale sia per immagini fisse che in movimento. Grazie alle dimensioni ridotte, l’obiettivo può essere montato sia sui corpi macchina APS-C che Full-Frame, offrendo sui primi una lunghezza focale equivalenti a 52,5mm.

“Un obiettivo da 35mm è indispensabile per molti fotografi, poiché la sua versatilità lo rende la scelta giusta per innumerevoli tipi di scatto” ha commentato Yann Salmon-Legagneur, Director Product Marketing della divisione Digital Imaging di Sony Europe. “Il nostro nuovo obiettivo FE 35 mm combina una sorprendete definizione da angolo ad angolo dell’inquadratura e siamo certi che desterà l’interesse di numerosi fotografi e videomaker”. Queste sono le caratteristiche del prodotto:

Performance full-frame ad alta risoluzione e ampia apertura in un’ottica compatta e leggera

Apertura massima di F1.8

280 grammi di peso e dimensioni pari a 65,6 mm (diametro) e 73,0 mm (lunghezza)

Struttura ottica ottimizzata, con un elemento asferico per la soppressione dell’aberrazione

Apertura circolare a 9 lamelle

Distanza focale minima di 0,22m con ingrandimento massimo di 0,24x

Pulsante della messa a fuoco personalizzabile e interruttore per la modalità di messa fuoco

Design resistente a polvere e umidità va

AF con tracking per filmati e foto

Sistema di AutoFocus con motore lineare veloce

Il nuovo FE 35mm F1.8 sarà disponibile in Europa a partire da agosto 2019 a prezzi ancora da comunicare.