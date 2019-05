Sony: cashback su fotocamere, ottiche e camcorder

Filippo Vendrame,

Sony ha lanciato una ghiotta iniziativa promozionale che tocca tutti i suoi prodotti legati al mondo della fotografia. Sono infatti partite a maggio le promozioni cashback sui prodotti di Digital Imaging di Sony. Più nello specifico, fino al 31 luglio, sarà possibile richiedere un rimborso fino a 800 euro su una serie di fotocamere Alpha a obiettivi intercambiabili, fotocamere compatte, videocamere e ottiche selezionate di Sony.

Lato professionale, verrà effettuato il rimborso dello sconto sull’acquisto di camcorder professionali selezionati e acquistati entro il 31 luglio. La promozione consiste nell’offerta di un rimborso dello sconto, da riconoscersi successivamente alla data di acquisto, a coloro che acquisteranno presso uno dei rivenditori presenti sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino e aderenti alla Promozione i modelli compatibili.

Ogni richiesta di rimborso dello sconto dovrà essere esclusivamente compilata on-line, tramite il sito web, oppure inviata in formato cartaceo a mezzo posta al seguente indirizzo: Promozione “Cash Back” Sony ottiche, fotocamere e videocamere – Via Angelo Rizzoli, 4 – 20132 Milano. In caso di invio della richiesta di rimborso dello sconto in formato cartaceo a mezzo posta, Sony consiglia l’invio a mezzo lettera raccomandata, al fine di consentire al mittente la tracciabilità della propria spedizione.

I clienti dovranno inviare a Sony tutta la documentazione richiesta come la prova d’acquisto (scontrino) e tutti i propri dati personali.

All’interno del sito della promozione sono esplicitati tutti i dettagli, l’elenco dei rivenditori compatibili e soprattutto tutti i modelli di Sony che rientrano in questa ghiotta promozione.