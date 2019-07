Nintendo Switch Lite: ecco il prezzo in Italia

Marco Locatelli,

Annunciata ieri dopo indiscrezioni insistenti che si susseguivano da mesi, Nintendo Switch Lite ha anche un prezzo ufficiale italiano.

Come si può vedere sul sito ufficiale di GameStop Italia, la piccola console viene messa a listino al prezzo di 219,98 euro. Leggermente più alto il prezzo rispetto a quello inizialmente previsto di 200 euro.

Più cara, invece, la Zacian & Zamazenta Edition , con eleganti pulsanti ciano e magenta e illustrazioni dei due nuovi Pokémon leggendari di Pokémon Spada e Pokémon Scudo (disponibile dall’8 novembre), venduta al prezzo di 229,98 euro. Tutti e quattro i modelli (Gialla, Turchese, Grigia, Zacian & Zamazenta), al momento, son già esaurite sul sito di GameStop e quindi non è già più possibile effettuare il pre-order. Almeno sul sito di GameStop.

Per chi si fosse perso l’annuncio di ieri, ricordiamo che la nuova console del colosso nipponico è unicamente portatile (diversamente dalla ammiraglia che invece è ibrida) quindi senza dock station e Joy-Con controller che si possono rimuovere dal corpo.

Nintendo Switch Lite dispone di comandi integrati ed è più compatta della versione top di gamma Nintendo Switch (lo schermo passa da 6.2 a 5.5 pollici). Non è dotata dello stand integrato per la modalità da tavolo e, trattandosi di una console portatile, non trasmette l’immagine alla TV. Per questo motivo, la confezione non include una base o un cavo HDMI.

Con la nuova console è possibile giocare a tutti i titoli per Nintendo Switch compatibili con la modalità portatile, anche se per alcuni di essi ci saranno delle restrizioni. Sul retro della confezione dei giochi e sul sito ufficiale Nintendo è possibile trovare informazioni su quali funzioni e modalità sono compatibili con i vari giochi.