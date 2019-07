AMD Radeon RX 5600 avrà anche una scheda low cost

Antonino Caffo,

Non ci sono solo due schede grafiche Navi nel futuro di AMD, visto che un recente leak punta ad un modello low-cost, entry leve, dal nome Radeon RX 5600.

L’indiscrezione arriva da una serie di benchmark di CompuBench, individuati dall’account Twitter Komachi che, seguendo le specifiche diffuse, spiega come la GPU in questione sembra essere una versione ridotta della Radeon RX 5700. La scheda userà certamente l’architettura Navi 14, che come WCCFtech ha dettagliato, è una declinazione di basso livello di Navi; Radeon RX 5700 e RX 5700 XT poggiano sulla Navi 10, un passo decisamente successivo.

In termini di caratteristiche, la Radeon RX 5600 arriverà con 24 unità di elaborazione e un totale di 1.536 in streaming, oltre a 4 GB di memoria video e una velocità di clock di 1.900 MHz. Questo è tutto quello che sappiamo al momento ma possiamo immaginare la scheda in diretta competizione con la non RTX di Nvidia, che sfrutta l’architettura di Turing, in particolare nella GeForce GTX 1660 Ti, GTX 1660 e GTX 1650.

Le prime recensioni della Radeon RX 5700 mostrano che offre prestazioni simili alla GeForce RTX 2060 e alla RX 2070 , quindi non possiamo aspettarci che una versione entry level possa dare del filo da torcere a prodotti come la serie RTX per competere con le schede RTX. Si potrebbe obiettare che le Radeon RX 580 e RX 590 siano già top per la linea GeForce serie 16 quando si tratta di bilanciare prezzo e prestazioni, ma quei Radeon ha preferito basarsi sul benchmark dell’architettura GCN core GPU di AMD, che guarda già al modulo RDNA, su cui poggia l’architettura Navi, come il suo nuovo punto grafico. Quindi la RX 5600 è potenzialmente un nuovo modo di aggiornare la scheda di fascia bassa con opzioni economiche e una nuova architettura di base.

Naturalmente, le specifiche sulla carta sono una cosa e le prestazioni nel mondo reale un’altra. Quindi c’è una buona probabilità che la Radeon RX 5600, se esiste davvero, penderà il sopravvento. Il tempo e i test lo diranno, come sempre.