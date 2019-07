Prime Day 2019: 175 milioni di prodotti acquistati

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day 2019 da record. Amazon comunica che le 48 ore di sconti sono state il più grande evento di shopping globale nella sua storia. Durante il 15 ed il 16 luglio, le vendite complessive hanno superato quelle del Black Friday e del Cyber Monday messe assieme. Numeri alla mano, gli iscritti al programma Prime, gli unici che potevano approfittare di questi sconti, hanno acquistato oltre 175 milioni di prodotti.

A titolo di curiosità, su Amazon.it i prodotti più acquistati sono stati il caffè espresso NESCAFÉ Dolce Gusto Barista, il detersivo per lavatrice Dash 117 Pods 3in1 e il carica batterie portatile AUKEY Powerbank.

Il colosso dell’ecommerce ha snocciolato anche ulteriori dati su quello che è successo durante il Prime Day 2019 sia a livello mondiale che a livello locale in Italia che sono molto interessanti da scoprire.

Highlights globali di Amazon Prime Day 2019

I clienti di tutto il mondo hanno risparmiato oltre un miliardo di dollari durante il Prime Day.

A livello globale sono stati spediti milioni di prodotti in un giorno o ancora più velocemente grazie alla Consegna in un giorno senza costi aggiuntivi, Consegna Oggi senza costi aggiuntivi o Prime Now, rendendo il Prime Day di quest’anno il più rapido di sempre.

I clienti Prime in 18 paesi hanno acquistato il doppio rispetto al numero del primo Prime Day cinque anni fa.

Il 15 luglio Amazon ha dato il benvenuto a più nuovi clienti Prime rispetto a qualsiasi altro giorno precedente, e quasi altrettanti il 16 luglio, rendendo questi due giorni i più grandi di sempre per numero di nuove iscrizioni.

I clienti hanno reso le loro case ancora più intelligenti questo Prime Day grazie all’acquisto di milioni di dispositivi per la Casa Intelligente.

Durante questo Prime Day, i clienti hanno acquistato il doppio dei dispositivi Ring e Blink rispetto al Prime Day dello scorso anno, paragonando periodi di due giorni.

Il Prime Day è stato il più grande evento di sempre per i dispositivi Alexa dotati di schermo, come Echo Show ed Echo Show 5.

Questo è stato il miglior Prime Day di sempre per i tablet Fire. Questo è stato anche il miglior Prime Day di sempre per gli e-reader Kindle.

Il Prime Day su Amazon.it

Durante il Prime Day in Italia, i clienti hanno risparmiato più di 25 milioni di euro.

Un numero record di clienti Prime ha fatto acquisti durante il Prime Day su Amazon.it rispetto a qualsiasi precedente evento di shopping.

Tra i dispositivi Amazon più venduti su Amazon.it ci sono Echo Dot e Fire TV Stick Basic Edition.

e Fire TV Stick Basic Edition. Le categorie in cui i clienti Prime in Italia hanno effettuato maggiori acquisti sono hardware di informatica, tè, caffè e bevande e prodotti per la cura della casa, accessori per cellulari e arredamento e fai da te.

Il primo prodotto in offerta acquistato su Amazon.it durate il Prime Day è stata la Telecamera di Sorveglianza Esterna WiFi EZVIZ e l’ultimo prodotto acquistato è stata la Smart TV UHD 4K da 60” di Sharp con Suono Harman Kardon.

Durante il Prime Day su Amazon.it, i clienti hanno acquistato:

Abbastanza confezioni da 48 rotoli di carta igienica soffice e trapuntata Scottonelle da coprire la distanza tra Milano e Seattle.

Abbastanza capsule di caffè da poterne offrire almeno uno a tutti gli abitanti della Toscana e della Sardegna.

Abbastanza Philips Smart TV OLED 4K UHD da 55” e Samsung Smart TV 4K UHD da 55″ coprire la superficie di oltre 12 campi da tennis.

Il Prime Day 2019 ha rappresentato un altro successo da record per i partner commerciali, per lo più piccole e medie imprese. A livello globale, queste aziende hanno generato 2 miliardi di dollari di vendite questo Prime Day, rendendolo il più grande evento di shopping di Amazon per i partner commerciali, confrontando periodi di due giorni.