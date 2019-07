Google paga 5 dollari per il tuo volto

Marco Locatelli,

Google starebbe lavorando ad un nuovo sistema di riconoscimento facciale per sbloccare il telefono e i test li starebbe facendo direttamente nei luoghi pubblici come i parchi, fermando persone a random e offrendo loro in cambio 5 dollari. Una situazione decisamente paradossale, ma che sembra essere confermata dal portale ZDNet.

Ciao, io lavoro per Google e stiamo raccogliendo dati per migliorare la prossima generazione di sblocco del telefono con riconoscimento facciale.

Così si sarebbe presentato ad una persona in un parco il ricercatore Google secondo la ricostruzione dei colleghi di ZDnet.com. Una volta dato il consenso, il dipendente Google ha consegnato nelle mani del “fortunato” di turno un telefono all’interno di una grande custodia, che nascondeva evidentemente il reale aspetto del nuovo device in fase di prova. Difficile capire di che tipo di smartphone si trattasse – spiega la persona contattata nel parco da Google -, come il prototipo di un Pixel o di qualcos’altro.

Quello che ho dovuto fare – racconta la fonte di ZDnet – era di usare la modalità selfie e spostare la mia faccia per ottenere diversi angoli del mio volto.

La ricompensa? Il dipendente Google ha offerto in cambio una carta regalo da 5 dollari per Amazon o Starbucks. In pratica la persona ha venduto la sua faccia per 5 dollari. Effettivamente non si tratta di un compenso particolarmente faraonico, considerando che Google sfrutterà il volto del “passante” a suo piacimento.

Probabilmente Google sfrutterà i volti “raccolti per strada” per addestrare la sua rete neurale a riconoscere meglio i tratti somatici delle persone, potenziando così il suo sistema di riconoscimento facciale per quelli che saranno presumibilmente i prossimi modelli di Google Pixel.