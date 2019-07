Filippo Vendrame,

Uno dei progetti più misteriosi di Tesla e di Elon Musk riguarda il modello Tesla Pickup. Più volte il CEO della società ha parlato di questa particolare auto elettrica, lasciando ogni volta un nuovo indizio che, però, ha solo contribuito ad accrescere l’attesa per un veicolo il cui design è stato annunciato come rivoluzionario.

Infatti, Elon Musk ha sempre dichiarato che il Tesla Pickup avrebbe avuto un design ispirato a Blade Runner. Di recente, inoltre, la società americana aveva condiviso un’immagine teaser che aveva letteralmente spiazzato i fan per la sua particolarità. Molti designer hanno provato ad immaginare come sarà questo veicolo ma forse quello che si è avvicinato di più è un certo Justin Duel James (alias Duelj) che partendo proprio dall’immagine teaser ha realizzato un mockup molto interessante che potrebbe davvero assomigliare alla versione finale del Tesla Pickup.

Ovviamente trattasi di un rendering di terze parti ma che interpreta molto bene tutti gli indizi lasciati da Elon Musk nel corso del tempo. E se davvero il Tesla Pickup fosse così si tratterebbe di un modello davvero innovativo sul fronte del design, come del resto ha promesso il CEO della società americana.

Se davvero sarà così, non si dovrà attendere molto per scoprirlo, visto che Tesla ha in programma di presentare il prototipo del Pickup entro la fine dell’anno.

Di questo modello, di concreto, si sa solamente che sarà più funzionale di un Ford F-150 ma che contestualmente avrà prestazioni superiori a quelle di una classica Porsche 911.