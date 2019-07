Apple Watch 2020: Apple pensa ai micro-LED

Marco Grigis,

Apple starebbe pensando alla tecnologia micro-LED per gli Apple Watch del 2020, i successori di Apple Watch Series 5 ormai atteso per il mese di settembre. È quanto rivelano alcune fonti provenienti dai distretti produttivi partner del gruppo di Cupertino, così come rende noto AppleInsider. L’azienda californiana avrebbe già individuato due aziende con cui avviare la collaborazione, sebbene al momento non giungano precise conferme in merito.

Secondo quanto reso noto, Apple starebbe cercando da tempo un’alternativa ai display OLED per i suoi Apple Watch e, a quanto pare, si starebbe orientando sempre più verso la tecnologia micro-LED. Pare infatti che la società stia per avviare un accordo di fornitura con due aziende di Taiwan, per l’inclusione di nuovi pannelli negli smartwatch che verranno lanciati sul mercato nel 2020.

Queste due aziende sarebbero Yu Chuang, specializzata nella produzione di chip per la gestione dei LED, e Sui Bao, che produce effettivamente i display. Così come specificato sempre da AppleInsider, le due società hanno già avuto una partnership con Samsung in passato, altro gruppo che potrebbe investire sui micro-LED nel prossimo futuro. Sebbene le due aziende non abbiano confermato alcuna partnership con Apple, Sui Bao ha riferito di aver pronte delle linee produttive per “l’industria statunitense degli smartwatch”.

Sempre AppleInsider ricorda come Apple abbia acquisito nel 2014 la società LuxVue, specializzata proprio nella produzione di micro-LED. Questa tecnologia permetterebbe di associare proprio i vantaggi dei LED, come la loro economicità, con peculiarità più tipiche degli OLED, quali una resa del colore e del nero migliore. Ancora, pare che il consumo energetico di questi pannelli sia estremamente ridotto, una caratteristica di certo da prendere in considerazione per un device dalla batteria ridotta come può essere un orologio intelligente.