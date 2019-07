Huawei Mate 30 Lite, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Huawei non può ancora confermare se Android verrà installato sui futuri smartphone, ma sicuramente non interromperà la produzione. I prossimi dispositivi saranno quelli della serie Mate 30. Sul social network Weibo sono apparse le presunte immagini reali del Mate 30 Lite che dovrebbe essere presentato in Cina entro fine agosto con il nome Nova 5i Pro.

La prima differenza rispetto al Mate 20 Lite è subito evidente osservando la parte frontale. Invece dell’ampio notch c’è un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro. In base alle informazioni pubblicate sul sito di TENAA, la fotocamera frontale avrà un sensore da 32 megapixel. Lo schermo (flat) di tipo IPS dovrebbe invece avere una diagonale di 6,26 pollici e una risoluzione full HD+, quindi simile a quello dell’attuale modello.

La cover in vetro è leggermente curva ai lati. Si può notare chiaramente il classico modulo fotografico di forma quadrata, come nei Mate 20 e Mate 20 Pro (visibile all’inizio dell’articolo). Questa volta però il flash dual LED è esterno perché Huawei ha aggiunto una quarta fotocamera. Le risoluzioni dei sensori dovrebbero essere 48, 8, 2 e 2 megapixel. Non ci sono informazioni sugli obiettivi, ma potrebbero essere standard, grandangolare, profondità e macro.

Nella documentazione di TENAA sono riportate le seguenti specifiche: processore octa core Kirin 810, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage e batteria da 3.900 mAh. Il Mate 30 Lite dovrebbe essere annunciato a settembre. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9, ma tutto dipenderà dalla possibilità di ottenere in tempo la licenza per il sistema operativo. L’attuale permesso temporaneo (per i dispositivi già in commercio) scade tra un mese.