TIM convoca il CDA per l’intesa con Vodafone

Filippo Vendrame,

Con un sintetico comunicato stampa, TIM ha fatto sapere di aver convocato per il 26 luglio il CDA per esaminare il progetto di partnership con Vodafone sul 5G, annunciato in data 21 febbraio scorso. Per la stessa data è convocato anche il CDA di INWIT, società di TIM che si occupa di gestire le torri di trasmissione. Al termine dei CDA, l’operatore si riserva di comunicare al mercato l’esito delle valutazioni.

In questi due CDA si dovrà quindi discutere della partnership con Vodafone per la condivisione delle infrastrutture per accelerare lo sviluppo del 5G. Nello specifico, l’accordo prevederebbe l’installazione congiunta di apparati 5G per sviluppare congiuntamente le reti di ultima generazione in modo non solo da accelerarne la crescita ma anche per abbatterne gli altissimi costi di sviluppo. Inoltre, l’intesa prevederebbe anche la condivisone degli apparati attivi della rete 4G per offrire migliori prestazioni ai clienti.

Il raggiungimento dell’accordo permetterebbe di accelerare sensibilmente lo sviluppo del 5G sul territorio italiano con benefici evidenti per gli utenti. Una partnership che nasce soprattutto a causa degli onerosi costi di implementazione delle reti di nuova generazione.

Costi che stanno spingendo molti operatori ad allearsi per sostenere insieme gli investimenti. Al riguardo si ricorda, per esempio, anche l’intesa tra Wind Tre e Fastweb sempre in ottica 5G.

Non rimane quindi che attendere questo fine settimana per scoprire le decisioni dei CDA di TIM e INWIT in merito all’accordo di collaborazione con Vodafone che proprio in quella data presenterà i risultati dell’ultimo trimestre e con buona probabilità affronterà pure il tema della partnership.