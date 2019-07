Google Foto raggiunge 1 miliardo di utenti mensili

Matteo Tontini,

Google Foto è uno dei servizi della società più apprezzati e ora si unisce alla cerchia dei più popolari: ha infatti superato il miliardo di utenti. Come segnalato da Fast Company questa mattina, Foto avrebbe raggiunto il ragguardevole traguardo all’inizio di quest’estate, appena quattro anni dopo il suo annuncio.

Ovviamente non si tratta dell’unico servizio dell’azienda di Mountain View a toccare la vetta del miliardo di utenti (sono ben nove quelli del portfolio di BigG ad aver superato tale soglia). Tra gli altri si annoverano Gmail, Chrome, Drive, Maps, YouTube, Play Store, Android e, naturalmente, Ricerca. Ciò che colpisce di Google Foto, tuttavia, è la velocità con cui ha raggiunto il traguardo.

Gmail è arrivato a un miliardo di utenti nel 2016, circa 12 anni dopo il suo lancio. Foto in soli quattro. È stato lanciato per la prima volta durante Google I/O 2015, con Anil Sabharwal e David Lieb che hanno contribuito a dividere il servizio enormemente popolare dall’ormai defunto social network Google+.

Tuttavia, anche con un miliardo di utenti, Foto non ha intenzione di rallentare il ritmo. Nelle scorse ore è infatti stato annunciato Gallery Go, che è solo un altro passo per espandere ulteriormente la portata di Google Foto. Anil Sabharwal ha infatti dichiarato:

Abbiamo superato il miliardo di utenti mensili e Gallery Go è lo strumento con cui miriamo al prossimo miliardo.

Nelle scorse settimane era stato annunciato “il divorzio” tra Foto e Drive, una scelta che potrebbe essere stata presa per non confondere l’utenza e fornire in futuro un’esperienza semplificata. Un cambiamento, insomma, finalizzato a rendere le cose più facili da capire e da gestire per gli utenti.