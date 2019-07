Windows 10 20H1, spunta un Control Center nuovo

Filippo Vendrame,

La build di Windows 10 20H1 rilasciata per errore ieri da Microsoft continua a riservare ulteriori sorprese. Dopo la scoperta di un Menu Start completamente nuovo, gli Insider che sono riusciti a provare questa nuova build hanno fatto un’altra interessante scoperta. Lo sviluppatore Rafael Rivera ha notato che effettuando una modifica al Registro di sistema, è possibile abilitare un Control Center tutto nuovo il cui design richiama proprio quello del Menu Start scoperto ieri.

La notizia è anche interessante perché si ricollega ad un’indiscrezione del 2018 che evidenziava che la casa di Redmond stesse proprio lavorando ad un nuovo Action Center per Windows 10. Sfortunatamente, questa novità è disponibile solamente nella build di Windows 10 20H1 rilasciata per errore. Provando ad effettuare la modifica al Registro di sistema sulle altre build Insider, nulla accade.

Per quanto riguarda questa novità, il nuovo Control Center è diviso in due parti: Quick Actions e Action Center. Per quanto riguarda le Quick Actions, nel pannello è disponibile un elenco di azioni rapide che riportano, per esempio, al WiFi ed al Bluetooth. L’altra sezione è l’Action Center dove sono disponibili tutte le notifiche.

Il nuovo Control Center deve, comunque, essere ancora affinato visto che non sembra funzionare correttamente ma ovviamente prima del rilascio pubblico sarà reso perfettamente funzionante.

Quanto emerso fa capire che effettivamente Microsoft sta lavorando ad un nuovo design di Windows 10. Da comprendere, però, solo se queste novità saranno davvero per Windows 10 o per il più volte chiacchierato Windows Lite, una variante del sistema operativo per i dispositivi piccoli e con doppio schermo.

Microsoft non si è sbilanciata su queste novità e quindi non si potrà fare altro che attendere per capire esattamente su cosa il gigante del software sta lavorando.