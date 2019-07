Windows 10 20H1, build 18947 rilasciata per errore

Filippo Vendrame,

Gli Insider che stanno testando le build di sviluppo di Windows 10 farebbero bene a mettere provvisoriamente in pausa gli aggiornamenti. Microsoft, infatti, ha rilasciato per errore la build 18947 di Windows 10 20H1. Gli errori capitano ma questa nuova build fa parte del ramo di sviluppo Canary. Questo significa che si tratta non solo di una build interna ma che non è stata nemmeno testata. In poche parole, non doveva essere rilasciata pubblicamente agli Insider.

Secondo Zac Bowden di Windows Central, la build sarebbe disponibile non solo agli Insider che fanno parte del Fast Ring ma anche a tutti gli altri, indipendentemente dal ramo di sviluppo scelto. Inizialmente, l’aggiornamento era disponibile solo per le versioni 32 bit di Windows 10 ma poi anche i PC con la versione a 64 bit del sistema operativo hanno iniziato a vedere questa nuova build. Questa non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. Nel 2017, Microsoft aveva distribuito accidentalmente la build 16212 agli utenti di Windows 10 Mobile, anche al di fuori del programma Insider.

Per ora, l’unico modo per essere completamente sicuri è mettere in pausa gli aggiornamenti tramite l’app Impostazioni su Windows 10. Dato che questa build non è stata testata, c’è un’alta probabilità che possa contenere bug e problemi, anche importanti. Dunque, il suggerimento è quello di non scaricarla per evitare di incorrere in guai tecnici.

Dona Sarkar di Microsoft, capo del programma Windows Insider, ha dichiarato che la società sta “esaminando” il problema.