Sottocosto Unieuro: Google Home a 59,90 euro

Unieuro lancia la promozione sottocosto. Da oggi 26 luglio e sino al prossimo 4 agosto, la catena di elettronica proporrà fortissimi sconti su una selezione di prodotti. Come in tutte le promozioni sottocosto, le offerte si intendono solamente sino ad esaurimento scorte. Questo significa che solo i più rapidi potranno approfittarne. Tra gli smartphone si evidenziano il Samsung Galaxy S10e a 549 euro, oppure il Huawei P30 a 569 euro o l’iPhone XR a 699 euro.

Se l’obiettivo è un nuovo computer Windows 10, la catena di elettronica propone, per esempio, il Surface Pro 6 con Intel Core i5, 128 GB di SSD e 8 GB di RAM a 899,99 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca il Samsung Tab S5e 4G a 449,99 euro. In alternativa, l’iPad 2018 32 GB WiFi è venduto al prezzo di 289 euro. Tanti anche gli sconti sui televisori di nuova generazione per tutti coloro che intendono trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Per esempio, il modello Samsung TV LED Smart Ultra HD 4K UE49RU8000 è offerto sottoscosto al prezzo di 499 euro.

In ambito gaming, invece, spicca la console PS4 500 GB al prezzo di 229,99 euro. Non mancano poi tanti sconti sulle periferiche per i PC, sugli indossabili, sui prodotti per l’audio, sulle fotocamere e su tanti gadget ad alto tasso di tecnologia. Google Home, per esempio, è scontato a 59,90 euro.

In saldo prodotti particolari come il Roomba 966 e il monopattino elettrico Segway ES1. In definitiva, un sottocosto di Unieuro interessante e ricco di opportunità. Il suggerimento è quello di leggere con attenzione il volantino per non perdere la ghiotta occasione di fare qualche buon affare. Gli sconti sono validi sia online che nei punti vendita.