Galaxy Watch Active 2 nelle foto della FCC

Antonino Caffo,

Sappiamo che il lancio del Note10 all’evento Unpacked di Samsung è imminente, ma ci sono anche prove che la società lancerà, insieme al telefonino con S Pen, anche un nuovo smartwatch. L’orologio in questione, Galaxy Watch Active 2, è apparso infatti sul sito della FCC, dove l’agenzia pubblica richieste di approvazione, complete di immagini. Normalmente, le aziende chiedono che le foto siano nascoste, ma in questo caso qualcosa è andato storto.

Il Galaxy Watch Active 2 dovrebbe essere un’iterazione della versione rilasciata proprio lo scorso marzo dell’orologio per gli amanti del fitness, ma non solo. A differenza del modello 2018, privo di ghiera e con la sola possibilità di tappare le icone sullo schermo, sembra che l’esemplare venturo avrà una cornice sensibile al tocco attorno al display, in modo da mimare una ghiera, pur conservando dimensioni ridotte. Ciò permetterebbe di navigare facendo scorrere il dito attorno al bordo, in maniera più semplice e diretta. Dovrebbe inoltre supportare il monitoraggio della frequenza cardiaca e il rilevamento delle cadute, sebbene tali funzioni potrebbero non essere disponibili al momento del lancio.

SamMobile ha pubblicato per la prima volta le foto dell’orologio qualche tempo fa e combaciano del tutto con quelle nei documenti della FCC. A dire il vero, non c’è molto altro da raccontare dalle immagini. Il Galaxy Watch Active 2 arriverà però in due dimensioni: 40 mm e 44 mm, con un’opzione per una versione LTE. Come detto, Samsung prevede di lanciare l’orologio insieme al Note10 il 4 agosto, con una messa in vendita qualche settimana dopo, verso la fine del mese, e comunque prima dell’avvio della manifestazione tedesca IFA, che il 4 di settembre aprirà i battenti a Berlino e dove Webnews sarà presente per raccontare tutte le novità tecnologiche della nuova stagione.