Xiaomi annuncia il Black Shark 2 Pro

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato una versione più potente del suo gaming phone. Il nuovo Black Shark 2 Pro integra infatti il recente processore Snapdragon 855 Plus che raggiunge una frequenza massima di 2,96 GHz. Il produttore cinese ha inoltre apportato qualche modifica al design e scelto una memoria flash più veloce.

Il Black Shark 2 Pro possiede sempre una cover in vetro, ma Xiaomi ha migliorato il design per offrire una presa più salda e aggiunto due LED RGB ai lati del logo retroilluminato. Lo schermo AMOLED ha ancora una diagonale di 6,39 pollici e una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), ma è stata ridotta la latenza del touch da 43,5 a 34,7 millisecondi. Il Black Shark 2 Pro è il secondo smartphone con processore Snapdragon 855 Plus, dopo il ROG Phone II di ASUS. Il sistema di raffreddamento (Liquid Cooling 3.0) composto da heat pipe, dissipatore in rame e foglio di grafene allontana il calore dai componenti interni.

La dotazione hardware comprende inoltre 12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 3.0 (il precedente modello ha memorie flash di tipo UFS 2.1). Il sensore principale della doppia fotocamera posteriore è sempre un Sony IMX586 da 48 megapixel (obiettivo f/1.75), mentre il sensore secondario ha una risoluzione di 13 megapixel teleobiettivo f/2.2 con zoom ottico 2x). La fotocamera frontale ha invece un sensore da 20 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e la batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0 (27 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Black Shark 2 Pro sarà disponibile in varie colorazioni dal 2 agosto. I prezzi sono 2.999 yuan (12GB+128GB) e 3.499 yuan (12GB+256GB). Non è noto se e quando arriverà in Europa.