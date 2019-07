ASUS ROG Phone II, schermo AMOLED a 120 Hz

Luca Colantuoni,

Il ROG Phone è stato uno dei primi smartphone progettati per il gaming. ASUS ha ora annunciato il successore ROG Phone II. Il produttore taiwanese ha apportato diversi aggiornamenti hardware, tra cui spicca la presenza del nuovo processore Snapdragon 855 Plus. Lo smartphone sarà disponibile in Europa dal 4 settembre.

Il ROG Phone II conserva il design molto originale del suo predecessore, inclusa l’apertura sul retro dalla quale viene smaltito il calore generato dai componenti interni e le cornici piuttosto evidenti, ma necessarie per gli altoparlanti stereo e per consentire una più comoda presa durante l’esecuzione dei giochi. Lo schermo AMOLED HDR10 da 6,59 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e una frequenza di 120 Hz (è possibile scegliere anche 60 e 90 Hz per ridurre i consumi). Il ROG Phone II è inoltre il primo smartphone al mondo con processore Snapdragon 855 Plus, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 3.0.

La doppia fotocamera posteriore è la stessa dello ZenFone 6, quindi ci sono sensori da 48 e 13 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.79) e grandangolare. Quella frontale ha invece una risoluzione di 24 megapixel. La batteria da 6.000 mAh offre un’autonomia molto elevata (oltre 7 ore di gioco consecutive). ASUS ha migliorato gli AirTrigger riducendo la latenza. Non è più necessario sollevare le dita per i tap in sequenza e supportano anche lo swipe.

Altre peculiarità gaming sono i due motori a vibrazione, i quattro microfoni con cancellazione di rumore, le quattro antenne WiFi per una ricezione ottimale e l’accessorio AeroActive Cooler 2 che permette di raffreddare lo smartphone tramite una ventola (più silenziosa rispetto al modello precedente). Altri accessori sono il TwinView Dock II con schermo AMOLED, ventola, led RGB, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, due pulsanti fisici e batteria da 5.000 mAh. C’è poi il nuovo ROG Kunai Gamepad che sostituisce il precedente GameVice.

Il sistema operativo è Android 9 Pie. L’utente può scegliere l’interfaccia quasi stock Zen UI o la ROG UI. Il prezzo non è stato comunicato.