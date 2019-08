Google Assistant legge i messaggi WhatsApp

Marco Locatelli,

Da qualche tempo, l’Assistente di Google è in grado di leggere ad alta voce i messaggi dalle app proprietarie come Messaggi o Hangouts, ma non lo poteva fare con app di terze parti come WhatsApp o Telegram. almeno fino ad oggi.

Secondo quanto riportano i colleghi di Android Police, infatti, Google starebbe implementando nell’Assistente la possibilità di leggere i messaggi da applicazioni non Google come WhatsApp, Slack e Telegram. In futuro Google Assistant potrebbe quindi leggere le conversazioni avute su queste app, mentre fino ad oggi chiedendo all’assistente di bigG di leggere i messaggi, quest’ultimo andava a leggere solamente gli SMS saltando di fatto le conversazioni avute su app popolari come WhatsApp o Telegram.

Con l’aggiornamento, inoltre, sembra che Google Assistant non si limiterà solamente a leggere ad alta voce le chat ma permetterà pure di rispondere ai messaggi, con la possibilità di dettare all’assistente vocale quello che si vuole che lui scriva per noi.

Per quanto riguarda messaggi contenti file multimediali come video, immagini o gif questi non verranno riconosciuti dall’Assistente di Google, che molto probabilmente si limiterà a dire “il messaggio contiene un allegato audio/video”, senza riprodurlo.

La lettura (e pure la risposta) di messaggi provenienti da app come WhatsApp o Telegram è senza ombra di dubbio una funzione utilissima in alcuni situazioni dove leggere un messaggio può diventare estremamente pericoloso, come mentre ci si trova alla guida di un automezzo, ma anche semplicemente quando si è indaffarati, ad esempio, in cucina o si hanno entrambe le mani occupate.

È di pochi giorni fa la notizia che la familiare icona del microfono presente nella barra di ricerca di Google potrebbe lasciare gradualmente il posto all’Assistente di Google.